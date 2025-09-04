Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде закроют в дни матчей КХЛ

Фото:
Движение транспорта планируют ограничивать на участке проспекта Гагарина в связи с матчами КХЛ, сообщили в нижегородской мэрии.
Ограничения будут действовать 6 сентября 2025 года с 07:00 до 21:00, а также 8 сентября с 07:00 до 22:00. Проезд закроют у дома №29.
Объезд для автомобилистов организуют по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, проявлять повышенную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Автомобили, оставленные в зоне перекрытия, будут эвакуированы. Уточнить информацию о месте нахождения перемещённого транспорта можно по телефону справочной службы: 417-17-07.
Ранее сообщалось, что 6 сентября нижегородское "Торпедо" сыграет (6+) против "Салавата Юлаева".
