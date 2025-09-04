ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Общество

Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде закроют в дни матчей КХЛ

05 сентября 2025 17:01  [90] Общество
Проезд у Нагорного в Нижнем Новгороде закроют в дни матчей КХЛ

Фото: ЦОДД

Движение транспорта планируют ограничивать на участке проспекта Гагарина в связи с матчами КХЛ, сообщили в нижегородской мэрии. 

Ограничения будут действовать 6 сентября 2025 года с 07:00 до 21:00, а также 8 сентября с 07:00 до 22:00. Проезд закроют у дома №29.

Объезд для автомобилистов организуют по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, проявлять повышенную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Автомобили, оставленные в зоне перекрытия, будут эвакуированы. Уточнить информацию о месте нахождения перемещённого транспорта можно по телефону справочной службы: 417-17-07.

Ранее сообщалось, что 6 сентября нижегородское "Торпедо" сыграет (6+) против "Салавата Юлаева".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Транспортные ограничения
