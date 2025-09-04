Как выглядит строящийся Ледовый дворец на Стрелке: свежие фото Спорт

Фото: https://vk.ru/ice_arenann

Свежие фотографии со стройплощадки Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде появились в официальной группе спортобъекта в соцсетях.

"Работы идут полным ходом", - уточнили авторы официального паблика.

На снимках видно, что продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. Возле здания укладывают асфальт и обустраивают пешеходные зоны.

Внутри комплекса ведётся монтаж потолков и крупной конструкции, напоминающей табло.

Напомним, строительство арены стартовало в 2022 году. Первоначально объект планировали сдать в 2024-м, однако позже сроки перенесли на осень 2025 года. Основной объём работ внутри здания уже завершён, сейчас специалисты занимаются чистовой отделкой. На главной арене, рассчитанной на 12 тысяч зрителей, уже установлены хоккейные борта и кресла.

В конце июля арена получила официальный адрес — улица Стрелка, 11.

Сообщалось, что ледовый комплекс станет домашней площадкой для хоккейного клуба "Торпедо".