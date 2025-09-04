Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
05 сентября 2025 10:16  [138] Как выглядит строящийся Ледовый дворец на Стрелке: свежие фото
04 сентября 2025 16:30  [358] Минстрой выдал разрешение на строительство ФОКа на улице Родионова
04 сентября 2025 15:04  [243] Нижегородцы примут участие в финале Всероссийского марафона спорта и ЗОЖ "Земля спорта"
04 сентября 2025 11:46  [298] День бега пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября
03 сентября 2025 15:29  [433] Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце
02 сентября 2025 18:25  [640] "Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов
02 сентября 2025 14:22  [321] Футбольный фестиваль-турнир провели для многодетных семей в Нижегородской области
02 сентября 2025 14:20  [433] Глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло передал мотоцикл в зону СВО
02 сентября 2025 09:30  [460] ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом"
01 сентября 2025 12:17  [501] Благотворительный забег "Сила жизни" пройдет на Гребном канале в сентябре
Спорт

Как выглядит строящийся Ледовый дворец на Стрелке: свежие фото

05 сентября 2025 10:16  [138] Спорт
Как выглядит строящийся Ледовый дворец на Стрелке: свежие фото

Фото: https://vk.ru/ice_arenann

Свежие фотографии со стройплощадки Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде появились в официальной группе спортобъекта в соцсетях.

"Работы идут полным ходом", - уточнили авторы официального паблика. 

На снимках видно, что продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. Возле здания укладывают асфальт и обустраивают пешеходные зоны. 

Внутри комплекса ведётся монтаж потолков и крупной конструкции, напоминающей табло. 

Напомним, строительство арены стартовало в 2022 году. Первоначально объект планировали сдать в 2024-м, однако позже сроки перенесли на осень 2025 года. Основной объём работ внутри здания уже завершён, сейчас специалисты занимаются чистовой отделкой. На главной арене, рассчитанной на 12 тысяч зрителей, уже установлены хоккейные борта и кресла. 

В конце июля арена получила официальный адрес — улица Стрелка, 11.

Сообщалось, что ледовый комплекс станет домашней площадкой для хоккейного клуба "Торпедо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стрелка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
24 августа 2025 07:41  [1136] Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"
16 августа 2025 14:20  [820] Медиафасад заработал на Ледовой арене на Стрелке
05 августа 2025 10:22  [1276] Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору "Торпедо"
26 декабря 2024 09:18  [1497] Фасад новой ледовой арены презентовали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных