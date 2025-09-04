Трамвайный маршрут №417 возобновил работу в Нижнем Новгороде

Фото:
5 сентября в Нижнем Новгороде возобновилось движение трамваев по маршруту №417. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Это стало возможным благодаря завершению основных строительно-монтажных работ и открытию движения на транспортном узле "6-я проходная ГАЗа".
Вагоны будут курсировать между остановками "52-й квартал" и "Улица Игарская" через проспекты Молодежный, Кирова, Ленина и улицу Новикова-Прибоя.
Также на привычный маршрут вернулись трамваи №8. Теперь они снова курсируют по маршруту "Улица Игарская – Кольцо Малышево". Он был временно сокращен с 11 июля из-за реконструкции на 3-й стрелке и закрытия движения от проспекта Кирова до станции метро "Автозаводская".
Полностью завершить реконструкцию трамвайных путей и продлить маршрут №8 до посёлка Гнилицы планируется в четвёртом квартале текущего года.
В то же время с 8 сентября в Автозаводском районе временно приостанавливается движение трамваев №12 и №22. Это связано с началом строительно-монтажных работ на перегонах "Соцгород-1" и "Соцгород-2".
Ранее сообщалось, что с 8 сентября запускают трамвай №2. Он будет курсировать от Черного пруда через Сенную площадь, улицу Белинского и площадь Лядова до улицы Маслякова и обратно.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+