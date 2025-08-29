ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Общество

Перекресток Ошарской и Октябрьской закроют на две недели из-за ремонта путей

02 сентября 2025 17:25
Перекресток Ошарской и Октябрьской закроют на две недели из-за ремонта путей

Фото: ЦОДД

Перекресток улиц Ошарской и Октябрьской в Нижнем Новгороде закроют для движения почти на две недели, сообщили в городском дептрансе.

Ограничение будет действовать с 00:01 3 сентября до 23:59 18 сентября 2025 года. Причина перекрытия - проведение работ по реконструкции трамвайных путей на улице Ошарской. За это время на перекрестке планируется соорудить монолитные трамвайные плиты. 

Объезд закрытого участка организуют по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, быть особенно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Добавим, что изменения коснутся и работы общественного транспорта. По данным ЦРТС, автобусы маршрутов № 1, 4, 40, 64, 68 и 97, следующие в сторону площади Минина и Пожарского, будут перенаправлены по улицам Ошарской, Академика Блохиной и Варварской. При этом на маршруте появится новая остановка — "Улица Варварская". 

В обратном направлении автобусы будут двигаться по улицам Варварской, Октябрьской и Ошарской.

Ранее сообщалось, что 2 сентября на улице Ильинской стартовал очередной этап реконструкции трамвайных путей, который затрагивает участок от улицы Маслякова до поворота на улицу Добролюбова. Движение там временно стало односторонним.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных