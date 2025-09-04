Праправнук Достоевского впервые приехал в Нижний Новгород Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Музее Евгения Чирикова при НИУ ВШЭ – Нижний Новгород состоялась встреча литературного сообщества с праправнуком Фёдора Михайловича Достоевского — Алексеем Дмитриевичем Достоевским.

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", для Алексея это первый визит в Нижний Новгород. Потомок великого писателя признался, что раньше дальше Твери по Волге не спускался. За короткое время он успел побывать не только в столице Приволжья, но и в Городце, Чкаловске и Заволжье.

Алексей Достоевский отметил, что нижегородцам очень повезло с городом, который находится на слиянии двух великих рек.

"Река — живое существо. И город за счёт двух таких великих рек тоже совершенно живой. Мне очень отрадно, что очень много молодёжи, что люди с радостными лицами. Улыбаются, вежливые. Город у вас красивый, удивительный. Вам очень повезло. Храните его, благоустраивайте его, берегите его", — поделился гость в беседе с НИА "Нижний Новгород".

Алексей выразил желание просто побродить по улицам города, но посетовал, что это не позволяет сделать насыщенная программа.

Отвечая на вопрос о связи с НИУ ВШЭ, он отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество. В частности, возможна организация литературных встреч, где он мог бы представить фильм "Мальчики" (0+), снятый по роману Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы". Алексей сыграл в картине Колю Красоткина.

Собеседник НИА рассказал, что, хоть по образованию он и преподаватель английской филологии, по специальности не проработал ни дня. Хотя, подчеркнул он, образование ему дало многое.

"Меня интересовала музыка языка. Не имея музыкального образования, я являюсь музыкантом. Английский учил не для практического использования, не с целью на хлеб себе этим зарабатывать, а чтобы знать и уметь. Немецкий добавился вторым языком", — поделился он.

Алексей считает, что образование в целом развивает системное мышление, учит анализировать информацию и понимать причинно-следственные связи. "Из разрозненных школьных знаний формируются нейронные связи, которые отвечают за всю дальнейшую жизнь", — убежден Достоевский.

Говоря о восприятии классической литературы в цифровую эпоху, Алексей подчеркнул, что важно уметь работать с информацией и адаптироваться к новым условиям. Чтобы молодёжь смогла понять и полюбить Достоевского, по его мнению, нужно идти поэтапно.

"Если мы возьмем Достоевского как высшую математику, а классическую литературу — как алгебру и начала анализа, то почему бы не начать с арифметики?" — поинтересовался он.

По его мнению, чтение — это труд, которому нужно учиться. Начать стоит с любви к родному языку, который удивительно богат.

"С ним можно играть. Раньше с детьми ещё с яслей это делали. Как можно слова переставлять, как меняется смысл, оттенки какие-то, восприятие. И взрастать в этом", — добавил он.

На вопрос, кто такой филолог сегодня, Алексей Достоевский ответил: "Если профессиональный — не знаю. Мне это сложно сформулировать в нескольких словах. А вообще каждый из нас сам себе филолог. Если у человека есть мысли, он должен уметь их правильно выражать".

