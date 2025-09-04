Воспитанники спортивной школы "Водник" тренируются в новых условиях Спорт

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

После признания стадиона "Водник" аварийным занятия воспитанников одноименной спортшколы для обеспечения качественного и профессионального тренировочного процесса перенесли на современные базы других нижегородских спортивных школ. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, юные футболисты теперь занимаются в спортивной школе "Мещера". По словам самих ребят, переезд стал началом нового яркого этапа на пути к спортивным победам.

Одну из тренировок в "Мещере" посетил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков. Он отметил, что для детей, которые ранее занимались на "Воднике", в других школах созданы все условия, чтобы они не ощутили дискомфорта, а, напротив, увидели улучшения.

Антон Ермаков подчеркнул, что решение о переводе было подготовлено заранее, поскольку тренироваться на стадионе "Водник" стало небезопасно. Занятия распределили по 11 спортивным объектам, включая школы "Мещера", "Новое поколение", "Надежда" и другие. По его словам, ведомство продолжает активно взаимодействовать с родителями, детьми и тренерами, собирая обратную связь, чтобы изменения проходили максимально комфортно и позволяли юным спортсменам раскрывать свои способности и тренироваться в хороших условиях. Он также добавил, что новые тренировочные базы оснащены современной инфраструктурой и соответствуют федеральным стандартам спортивной подготовки.

В спортивной школе "Водник" действуют четыре футбольные группы, для каждой предусмотрено необходимое тренировочное время. Как отмечают юные футболисты, смена площадки не только не повлияла на боевой настрой, но и придала дополнительный импульс для дальнейшего развития.

Напомним, что в Нижнем Новгороде создан общественный совет стадиона "Водник". В него вошли 20 человек. Что будет со стадионом - читайте тут.