Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде закроется 5 ноября

Фото:
Круговой проход по боевому ходу кремлёвской стены (0+) в Нижнем Новгороде собираются закрыть на зимний период с 5 ноября. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минкульт.
С ноября по апрель для посещения останется открытым участок стены от Дмитриевской до Часовой башни протяжённостью около 900 метров, уточнили в ведомстве.
Из-за сокращения светового дня изменён режим работы музея-филиала "Нижегородский кремль". Посетителей ждут ежедневно с 10:00 до 18:00, кассы работают до 17:00.
Напомним, что круговой маршрут по стенам кремля работал с марта.
Сообщалось также, что для прогулок вновь доступен круговой маршрут Кремлевского бульвара.
