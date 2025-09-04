Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за матчей КХЛ

Фото:
В связи с проведением хоккейных матчей Континентальной хоккейной лиги в Нижнем Новгороде будут временно закрывать проезд на одном из участков проспекта Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Ограничения будут действовать 12, 15 и 17 сентября 2025 года. В эти дни с 07:00 до 22:00 движение транспорта будет запрещено в районе дома №29 на проспекте Гагарина.
Для автомобилистов будет организован объезд по соседним улицам. Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, проявлять особую внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, 12 сентября в Нижнем Новгороде сыграют хоккейные команды "Торпедо" и "Лада" (Тольятти). С полным календарем игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026 можно ознакомиться тут.
