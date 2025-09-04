Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2025 19:55  [106] Нижегородское минэнерго объяснило ситуацию с нехваткой бензина
11 сентября 2025 19:38  [94] Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за матчей КХЛ
11 сентября 2025 19:19  [102] Почти 50 "черных ассенизаторов" оштрафовали в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 17:18  [168] Контроль за строительством дублера проспекта Гагарина усилят по поручению Люлина
11 сентября 2025 17:09  [161] Почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области
11 сентября 2025 17:00  [146] Музей СВО "Герои нашего времени" открылся в школе №140 Нижнего Новгорода
11 сентября 2025 16:41  [147] "Ростелеком" — партнер конференции GAME ART FEST
11 сентября 2025 16:30  [194] Карантин по ОРВИ введен в школе и 20 детсадах Нижегородской области
11 сентября 2025 16:26  [130] Как строится диалог с людьми: экспертный взгляд на проект "Социальный участковый"
11 сентября 2025 16:14  [174] Проект школы №103 в Верхних Печерах с третьей попытки прошел госэкспертизу
Общество

Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за матчей КХЛ

11 сентября 2025 19:38  [94] Общество
Проезд у Нагорного в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за матчей КХЛ

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В связи с проведением хоккейных матчей Континентальной хоккейной лиги в Нижнем Новгороде будут временно закрывать проезд на одном из участков проспекта Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Ограничения будут действовать 12, 15 и 17 сентября 2025 года. В эти дни с 07:00 до 22:00 движение транспорта будет запрещено в районе дома №29 на проспекте Гагарина. 

Для автомобилистов будет организован объезд по соседним улицам. Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, проявлять особую внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, 12 сентября в Нижнем Новгороде сыграют хоккейные команды "Торпедо" и "Лада" (Тольятти). С полным календарем игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026 можно ознакомиться тут

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспортные ограничения Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
10 сентября 2025 20:00  [375] Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым
08 сентября 2025 23:15  [520] Нижегородское "Торпедо" обыграло СКА в овертайме
02 сентября 2025 18:25  [799] "Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных