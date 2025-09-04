ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в сезоне Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали долгожданную победу после неудачного начала сезона. Чемпионы России обыграли пензенский "Дизель" в серии буллитов со счетом 3:2.

Начало встречи для нижегородцев выдалось непростым. Уже к середине первого периода гости вели 2:0.

Но хозяева не сдались. "Горьковчане" прибавили в скорости и давлении, и вскоре Кирилл Свищёв подключился к атаке и сократил отставание — 1:2.

Во втором периоде нижегородцы полностью завладели инициативой, но сравнять счет не удалось.

Развязка наступила в концовке третьего периода. За две с половиной минуты до сирены тренерский штаб "Торпедо-Горький" снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. После вбрасывания Кирилл Свищёв бросил с острого угла и поразил цель — 2:2.

Овертайм прошёл без голов, и всё решилось в серии буллитов. Победную попытку реализовал Илья Чефанов, принеся "Торпедо-Горький" первую победу в этом сезоне. Для главного тренера Дмитрия Космачева это первая победа в качестве главного тренера в ВХЛ.

Следующий матч нижегородцы проведут дома 13 сентября. Соперником станет саратовский "Кристалл".

