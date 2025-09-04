Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 сентября 2025 10:14  [62] ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в сезоне
12 сентября 2025 09:28  [110] Капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде выполнен на 52%
12 сентября 2025 09:00  [115] "Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба
12 сентября 2025 07:00  [143] Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ
11 сентября 2025 14:58  [381] КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
11 сентября 2025 09:49  [418] Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена"
10 сентября 2025 20:00  [443] Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым
10 сентября 2025 19:34  [370] Воспитанники спортивной школы "Водник" тренируются в новых условиях
10 сентября 2025 17:43  [458] Озвучен состав общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 17:09  [519] Строительство Ледового дворца на Стрелке вышло на финишную прямую
Спорт

ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в сезоне

12 сентября 2025 10:14  [62] Спорт
Торпедо-Горький одержал первую победу в сезоне

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали долгожданную победу после неудачного начала сезона. Чемпионы России обыграли пензенский "Дизель" в серии буллитов со счетом 3:2.

Начало встречи для нижегородцев выдалось непростым. Уже к середине первого периода гости вели 2:0.

Но хозяева не сдались. "Горьковчане" прибавили в скорости и давлении, и вскоре Кирилл Свищёв подключился к атаке и сократил отставание — 1:2.

Во втором периоде нижегородцы полностью завладели инициативой, но сравнять счет не удалось.

Развязка наступила в концовке третьего периода. За две с половиной минуты до сирены тренерский штаб "Торпедо-Горький" снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. После вбрасывания Кирилл Свищёв бросил с острого угла и поразил цель — 2:2.

Овертайм прошёл без голов, и всё решилось в серии буллитов. Победную попытку реализовал Илья Чефанов, принеся "Торпедо-Горький" первую победу в этом сезоне. Для главного тренера Дмитрия Космачева это первая победа в качестве главного тренера в ВХЛ.

Следующий матч нижегородцы проведут дома 13 сентября. Соперником станет саратовский "Кристалл".

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" получит более 80 миллионов рублей на развитие инфраструктуры клуба от КХЛ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
12 сентября 2025 07:00  [143] Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ
10 сентября 2025 20:00  [443] Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым
08 сентября 2025 23:15  [540] Нижегородское "Торпедо" обыграло СКА в овертайме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных