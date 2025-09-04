ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
29 августа 2025 10:43  [615] Здание ДК "Красная Этна" передадут в муниципальную собственность
Культура и отдых

Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова

04 сентября 2025 15:47
Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде одобрено строительство гостиничного комплекса на улице Пискунова, 18. Разрешение на проведение работ выдало региональное министерство строительства 18 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реализацией проекта займётся компания АО "Эстейт Инвест". Здание планируется построить в историческом центре города. Его общая площадь превысит 14 тысяч квадратных метров, оно будет разно этажным: от пяти до восьми этажей. Архитектурно-градостроительный облик здания был утверждён в июле, а в июле проект строительства получил положительное заключение экспертизы. 

Добавим, что АО "Эстейт Инвест" построит две гостиницы в районе площади Минина и Пожарского: на улице Пискунова, 18 и на месте бывшего магазина "Книжный Новгород". Для реализации второго проекта был снесен комплекс зданий бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой.

Ранее сообщалось, что в Ветлуге откроют гостиницу с рестораном русской кухни. 

Ранее сообщалось, что в Ветлуге откроют гостиницу с рестораном русской кухни.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных