Минстрой разрешил строительство 8-этажной гостиницы на улице Пискунова Культура и отдых

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде одобрено строительство гостиничного комплекса на улице Пискунова, 18. Разрешение на проведение работ выдало региональное министерство строительства 18 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реализацией проекта займётся компания АО "Эстейт Инвест". Здание планируется построить в историческом центре города. Его общая площадь превысит 14 тысяч квадратных метров, оно будет разно этажным: от пяти до восьми этажей. Архитектурно-градостроительный облик здания был утверждён в июле, а в июле проект строительства получил положительное заключение экспертизы.

Добавим, что АО "Эстейт Инвест" построит две гостиницы в районе площади Минина и Пожарского: на улице Пискунова, 18 и на месте бывшего магазина "Книжный Новгород". Для реализации второго проекта был снесен комплекс зданий бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой.

