15 человек утонули в нижегородских водоемах этим летом Происшествия

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде подвели итоги летнего купального сезона 2025 года. Как сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", за лето в черте города произошло 18 несчастных случаев на воде. Все они случились вне официальных пляжей и зон отдыха.

По сравнению с прошлым годом число происшествий снизилось на 5,3%. Однако трагедий избежать не удалось, в водоемах погибли 15 человек. Спасти удалось только двоих. Среди погибших не было детей.

Чаще всего беда происходила из-за купания в необорудованных местах. Люди игнорировали правила безопасности, а иногда заходили в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Специалисты отмечают, что основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах, несоблюдение правил безопасности, а также нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что СК инициировал доследственную проверку из-за гибели пожилого нижегородца в одном из озер.