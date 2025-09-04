15 человек утонули в нижегородских водоемах этим летом

Фото:
В Нижнем Новгороде подвели итоги летнего купального сезона 2025 года. Как сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", за лето в черте города произошло 18 несчастных случаев на воде. Все они случились вне официальных пляжей и зон отдыха.
По сравнению с прошлым годом число происшествий снизилось на 5,3%. Однако трагедий избежать не удалось, в водоемах погибли 15 человек. Спасти удалось только двоих. Среди погибших не было детей.
Чаще всего беда происходила из-за купания в необорудованных местах. Люди игнорировали правила безопасности, а иногда заходили в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Специалисты отмечают, что основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах, несоблюдение правил безопасности, а также нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что СК инициировал доследственную проверку из-за гибели пожилого нижегородца в одном из озер.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+