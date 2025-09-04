Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода изымут у собственников

11 сентября 2025 12:30
Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода изымут у собственников

Фото: "Яндекс Карты"

Администрация Нижнего Новгорода приняла постановление об изъятии многоквартирного дома №10 по улице Гоголя вместе с прилегающим земельным участком. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. 

В постановлении отмечается, что дом признали аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2021 году. Теперь земельный участок площадью 1039 кв. метров и все помещения в здании перейдут в муниципальную собственность. Отметим, что указанный дом является объектом культурного наследия. 

Собственникам помещений будет направлено уведомление об изъятии, а также предложено подписать соглашения, предусматривающие компенсацию на основании рыночной оценки недвижимости. Подготовка и подписание документов, а также регистрация прав собственности возложены на администрацию Нижегородского района и профильные департаменты.

Процедура изъятия будет сопровождаться оценкой рыночной стоимости объектов и определением размера возмещения.

Ранее сообщалось, что рядом с указанным домом, на территории, ограниченной улицами Гоголя, Нижегородской и Заломова, планируется реализация проекта комплексного развития. В рамках проекта инвестор построит около 10 тысяч кв. метров нового жилья и современную поликлинику. Также предусмотрена реконструкция восьми объектов исторической застройки, шесть из которых будут отреставрированы, а два – перенесены и восстановлены на новом месте.

