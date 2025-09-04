Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Гражданину Германии отказали в возвращении ребенка из Нижнего Новгорода

12 сентября 2025 13:32
Гражданину Германии отказали в возвращении ребенка из Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

Гражданин Германии не смог добиться возвращения ребенка, которого мать без его согласия вывезла из ФРГ в Россию. Нижегородские суды двух инстанций отказали мужчине в удовлетворении иска. Об этом сообщили в облсуде. 

Как установили суды, истец и ответчица проживали вместе на территории Германии, не состоя в официальном браке, и воспитывали общего ребенка. Летом 2024 года женщина покинула страну и увезла ребенка в Россию к своим родителям, сославшись на психологически напряженную обстановку в семье.

17 апреля 2025 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода отказал гражданину Германии в требовании вернуть ребенка. Он подал апелляцию, однако 10 сентября 2025 года Нижегородский областной суд подтвердил решение первой инстанции и оставил его без изменений.

Суд сослался на статью 13 Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая допускает возможность отказа в возвращении ребенка при наличии определенных обстоятельств. 

Апелляционное определение вступило в законную силу с момента оглашения.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции забрали полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки.

Дети Семья Суд
