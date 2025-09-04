Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Политика

Люлин похвалил организацию выборов в Нижегородской области

15 сентября 2025 11:00
Люлин похвалил организацию выборов в Нижегородской области

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил организацию выборов в регионе. Своим мнением он поделился в социальных сетях, подчеркнув, что голосование прошло спокойно и без серьезных нарушений.

По словам Люлина, на фоне инцидентов в других регионах – таких как кибератаки на сайт ЦИК, появление фейкового кандидата в Севастополе и конфликт в саратовском избиркоме – Нижегородская область выглядела "бастионом стабильности".

Он отметил, что в регионе одновременно проходили 29 избирательных кампаний. Жители выбирали депутатов в десятках округов, включая крупнейшие города – Нижний Новгород, Дзержинск и Бор. Несмотря на высокую активность, серьезных инцидентов зафиксировано не было.

"Страсти, конечно, кипели, но в рамках закона", – отметил спикер Заксобрания.

Люлин также поделился впечатлениями от посещения избирательного участка. По его словам, избиратели подходили к выбору осознанно.

"Люди голосовали не сердцем, а головой – и это правильно. Ведь тем, кого мы выбираем, предстоит решать важнейшие вопросы: от коммунального хозяйства до благоустройства. Такие решения нельзя доверять случайным людям", – подчеркнул он.

Отдельно спикер ЗСНО отметил участие молодежи в избирательной кампании. По его словам, это говорит о позитивных переменах.

"По данным ЦИК, доля кандидатов в возрасте до 35 лет по стране выросла до 22%. У нас в регионе этот показатель, уверен, еще выше. В прошлом году каждый четвертый молодой кандидат одержал победу. Скоро узнаем, каковы итоги в этом году", – заключил Люлин.

Ранее стали известны предварительные результаты голосования на выборах в Думу Нижнего Новгорода.

Выборы Евгений Люлин Законодательное собрание
