15 сентября 2025 10:29  [103] Более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года
15 сентября 2025 09:52  [109] Детям о подвигах Великой Отечественной войны: в Семенове выпустили книжку-раскраску "Раскрась историю Победы!"
13 сентября 2025 08:00  [599] Торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки ждет реконструкция
12 сентября 2025 20:00  [658] Мурал о пропавших детях появился в Дзержинске
12 сентября 2025 17:06  [640] Танцплощадка для пожилых нижегородцев: открытый микрофон, зажигательные танцы и физкультминутка в парке 1 Мая
12 сентября 2025 12:11  [469] Алена Ахмадуллина: "Нижегородская область — неисчерпаемый источник вдохновения"
11 сентября 2025 19:42  [308] Арзамасский театр драмы открыл новый сезон премьерой "Недоросль"
11 сентября 2025 17:06  [431] От "Кракена" до "Худи": эксперты выяснили главные хиты летнего цифрового досуга нижегородцев
11 сентября 2025 12:16  [492] Роскошные нижегородские закаты украсили подпорную стенку Канавинского моста
11 сентября 2025 10:37  [447] Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде закроется 5 ноября
Более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года

15 сентября 2025 10:29  [103] Культура и отдых
Более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года

Фото: Александр Воложанин

Более 600 тысяч человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры региона.

Музей-заповедник "Нижегородский кремль" работает в летнем режиме с апреля по сентябрь. В этот период гости могут пройтись по круговому маршруту вдоль крепостной стены и посетить музеи, размещённые в башнях.

По информации за апрель–август 2025 года, интерес к кремлю значительно увеличился. В этом сезоне его уже осмотрели 600 550 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года количество посетителей составило 427 400.

Наибольшую активность проявляют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга и Иванова. Среди иностранных гостей лидируют путешественники из Республики Беларусь и Китая.

Ранее сообщалось, что с 5 ноября планируется закрыть круговой проход по боевому ходу кремлёвской стены на зимний сезон. До апреля 2026 года открытым для посещения (0+) останется участок стены длиной около 900 метров — от Дмитриевской до Часовой башни.

