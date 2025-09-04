Более 600 000 человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Более 600 тысяч человек побывали в Нижегородском кремле с начала 2025 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры региона.

Музей-заповедник "Нижегородский кремль" работает в летнем режиме с апреля по сентябрь. В этот период гости могут пройтись по круговому маршруту вдоль крепостной стены и посетить музеи, размещённые в башнях.

По информации за апрель–август 2025 года, интерес к кремлю значительно увеличился. В этом сезоне его уже осмотрели 600 550 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года количество посетителей составило 427 400.

Наибольшую активность проявляют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга и Иванова. Среди иностранных гостей лидируют путешественники из Республики Беларусь и Китая.

Ранее сообщалось, что с 5 ноября планируется закрыть круговой проход по боевому ходу кремлёвской стены на зимний сезон. До апреля 2026 года открытым для посещения (0+) останется участок стены длиной около 900 метров — от Дмитриевской до Часовой башни.