Общество

Когда в Нижнем Новгороде включат отопление: ответил мэр

28 августа 2025 19:00  [118] Общество
Когда в Нижнем Новгороде включат отопление: ответил мэр

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде отопительный сезон может начаться раньше обычного. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", во время проверки готовности котельных к предстоящему отопительному сезону глава города подчеркнул, что власти не намерены дожидаться традиционного температурного норматива, чтобы начать полную подачу тепла в дома горожан.

Так, со 2 по 10 сентября в городе стартуют пробные топки, и к этому моменту все коммунальные службы должны быть полностью готовы к подаче тепла. Мэр отметил, что, несмотря на благоприятный долгосрочный прогноз синоптиков, городские власти учитывают переменчивость погоды и готовы запустить отопление в любой момент, если в этом возникнет необходимость.

"Мы не будем ждать традиционного норматива — +8 градусов в течение пяти суток. Потому что нужно учитывать массу условий: иногда, даже при +15 градусов на улице, но при этом идут дожди, люди чувствуют себя некомфортно. Уже холод, сырость. Поэтому учитываем совершенно разные показатели, и, в том числе, и субъективные человеческие ощущения", - подчеркнул Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовало поэтапное заполнение теплосетей водой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ЖКХ Отопительный сезон Юрий Шалабаев
