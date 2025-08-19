Когда в Нижнем Новгороде включат отопление: ответил мэр Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде отопительный сезон может начаться раньше обычного. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", во время проверки готовности котельных к предстоящему отопительному сезону глава города подчеркнул, что власти не намерены дожидаться традиционного температурного норматива, чтобы начать полную подачу тепла в дома горожан.

Так, со 2 по 10 сентября в городе стартуют пробные топки, и к этому моменту все коммунальные службы должны быть полностью готовы к подаче тепла. Мэр отметил, что, несмотря на благоприятный долгосрочный прогноз синоптиков, городские власти учитывают переменчивость погоды и готовы запустить отопление в любой момент, если в этом возникнет необходимость.

"Мы не будем ждать традиционного норматива — +8 градусов в течение пяти суток. Потому что нужно учитывать массу условий: иногда, даже при +15 градусов на улице, но при этом идут дожди, люди чувствуют себя некомфортно. Уже холод, сырость. Поэтому учитываем совершенно разные показатели, и, в том числе, и субъективные человеческие ощущения", - подчеркнул Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовало поэтапное заполнение теплосетей водой.