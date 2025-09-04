Канатная дорога в Нижнем Новгороде временно не работает Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение по канатной дороге через Волгу приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в официальных источниках, не уточняя характер неисправности.

Сейчас специалисты работают над устранением возникших проблем. Отмечается, что принимаются все необходимые меры для как можно более быстрого восстановления работы объекта.

Ранее сообщалось, что после весеннего обновления и увеличения количества кабинок канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, перевезла почти 1,5 миллиона человек — это на 41% больше, чем за тот же период годом ранее.