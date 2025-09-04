Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2025 10:08  [77] "Зеленый остров" появится в Арзамасе при поддержке социальных участковых
18 сентября 2025 09:37  [131] Канатная дорога в Нижнем Новгороде временно не работает
18 сентября 2025 09:23  [132] ЗСНО рассмотрит инициативу о раннем начале отопительного сезона
18 сентября 2025 09:00  [142] Нижегородский Росреестр запускает "горячие линии" по новым требованиям к участкам
18 сентября 2025 08:00  [380] Усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной
17 сентября 2025 19:26  [112] В ВТБ спрогнозировали массовое развитие ИИ-агентов в российских крупных компаниях
17 сентября 2025 19:00  [318] Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей
17 сентября 2025 18:50  [290] 80-летняя женщина пропала в Нижегородской области: волонтеры ищут свидетелей
17 сентября 2025 18:43  [249] Подготовку к новому отопительному сезону обсудили в ЗСНО
17 сентября 2025 18:02  [416] Умер известный нижегородский врач Аркадий Леонов
Общество

Канатная дорога в Нижнем Новгороде временно не работает

18 сентября 2025 09:37
Канатная дорога в Нижнем Новгороде временно не работает

Фото: Александр Воложанин

Движение по канатной дороге через Волгу приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в официальных источниках, не уточняя характер неисправности.

Сейчас специалисты работают над устранением возникших проблем. Отмечается, что принимаются все необходимые меры для как можно более быстрого восстановления работы объекта.

Ранее сообщалось, что после весеннего обновления и увеличения количества кабинок канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, перевезла почти 1,5 миллиона человек — это на 41% больше, чем за тот же период годом ранее.

Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
07 сентября 2025 15:21  [591] Покрытие обновят на станции канатной дороги "Борская" 
08 августа 2025 12:48  [974] Что известно о стоимости проезда по новой нижегородской канатке через Оку
06 августа 2025 09:32  [689] Чат-бот запустили для пассажиров нижегородской канатки
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
