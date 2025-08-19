Никитин пригласил Путина на открытие ИT-кампуса "Неймарк" в сентябре

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил президента России Владимира Путина посетить церемонию открытия первых корпусов межвузовского ИТ-кампуса "Неймарк".
Во время рабочей встречи с главой государства в Сарове губернатор сообщил, что строительство первого этапа кампуса завершено. Построены 18 зданий, рассчитанных на проживание 1300 человек.
По словам Никитина, открытие планируется приурочить к заезду участников Слету Всемирного фестиваля молодежи (12+), который пройдет в сентябре.
"Уважаемый Владимир Владимирович, также, пользуясь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", — цитирует Никитина ТАСС.
Ожидается, что в кампусе "Неймарк" разместятся участники фестиваля из разных стран. Новый образовательный кластер создается как центр притяжения для студентов, преподавателей и ИТ-специалистов со всей страны.
Ранее сообщалось, что на территории "Нижполиграфа" хотят построить новый кампус НГПУ имени Минина.
