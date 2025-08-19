125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Общество

Никитин пригласил Путина на открытие ИT-кампуса "Неймарк" в сентябре

23 августа 2025 14:43  [132] Общество
Никитин пригласил Путина на открытие ИT-кампуса Неймарк в сентябре

Фото: Полина Зубова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил президента России Владимира Путина посетить церемонию открытия первых корпусов межвузовского ИТ-кампуса "Неймарк".

Во время рабочей встречи с главой государства в Сарове губернатор сообщил, что строительство первого этапа кампуса завершено. Построены 18 зданий, рассчитанных на проживание 1300 человек.

По словам Никитина, открытие планируется приурочить к заезду участников Слету Всемирного фестиваля молодежи (12+), который пройдет в сентябре.

"Уважаемый Владимир Владимирович, также, пользуясь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", — цитирует Никитина ТАСС. 

Ожидается, что в кампусе "Неймарк" разместятся участники фестиваля из разных стран. Новый образовательный кластер создается как центр притяжения для студентов, преподавателей и ИТ-специалистов со всей страны.

Ранее сообщалось, что на территории "Нижполиграфа" хотят построить новый кампус НГПУ имени Минина.

