Минстрой выдал разрешение на строительство ФОКа на улице Родионова Спорт

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Нижегородском районе на улице Родионова, рядом с домом №187. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект реализует компания ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорта". Разрешение выдано 4 июля.

Ранее в региональном министерстве спорта сообщали, что ведётся работа по заключению договора с генеральным подрядчиком. Начало строительства запланировано на 2025 год.

Общая стоимость объекта, согласно государственной экспертизе, составит 1,2 млрд рублей. Финансирование строительства осуществляется из федерального и областного бюджетов, а также за счёт средств инвестора-концессионера.



Отметим, что в Нижнем Новгороде продолжается возведение ещё одного ФОКа — на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. На конец июля строительная готовность этого объекта составляла 20%.

Также сообщалось, что инвестор хочет построить на Бору спорткомплекс за 200 млн рублей.