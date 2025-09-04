Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Спорт
04 сентября 2025 16:30  [93] Минстрой выдал разрешение на строительство ФОКа на улице Родионова
04 сентября 2025 15:04  [109] Нижегородцы примут участие в финале Всероссийского марафона спорта и ЗОЖ "Земля спорта"
04 сентября 2025 11:46  [197] День бега пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября
03 сентября 2025 15:29  [403] Более 50 млн рублей выделили на сети для мобильной связи в Ледовом дворце
02 сентября 2025 18:25  [598] "Торпедо" вырвало победу у "Автомобилиста" в серии буллитов
02 сентября 2025 14:22  [307] Футбольный фестиваль-турнир провели для многодетных семей в Нижегородской области
02 сентября 2025 14:20  [406] Глава нижегородского минспорта Дмитрий Кабайло передал мотоцикл в зону СВО
02 сентября 2025 09:30  [444] ХК "Торпедо-Горький" проиграл в серии буллитов в матче с "Металлургом"
01 сентября 2025 12:17  [484] Благотворительный забег "Сила жизни" пройдет на Гребном канале в сентябре
31 августа 2025 17:25  [648] Никитин поздравил нижегородскую "Норманочку" с успехом на Кубке мира
Спорт

Минстрой выдал разрешение на строительство ФОКа на улице Родионова

04 сентября 2025 16:30
Спорт
Минстрой выдал разрешение на строительство ФОКа на улице Родионова

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Нижегородском районе на улице Родионова, рядом с домом №187. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Проект реализует компания ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорта". Разрешение выдано 4 июля.

Ранее в региональном министерстве спорта сообщали, что ведётся работа по заключению договора с генеральным подрядчиком. Начало строительства запланировано на 2025 год.

Общая стоимость объекта, согласно государственной экспертизе, составит 1,2 млрд рублей. Финансирование строительства осуществляется из федерального и областного бюджетов, а также за счёт средств инвестора-концессионера.

Отметим, что в Нижнем Новгороде продолжается возведение ещё одного ФОКа — на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. На конец июля строительная готовность этого объекта составляла 20%.

Также сообщалось, что инвестор хочет построить на Бору спорткомплекс за 200 млн рублей.

Теги:
Спорт Строительство ФОК
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных