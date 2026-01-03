Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Спорт

Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде

03 января 2026 15:21 Спорт
Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде

Известный самбист Вячеслав Кочугов перенес серьезную операцию в одной из клиник Нижнего Новгорода, сообщил медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

Спортсмен получил тяжелую травму колена во время выступления на соревнованиях. В результате повреждения пострадал малоберцовый нерв, который оказался сдавлен рубцовыми тканями. По словам врачей, им пришлось буквально освобождать нерв от плотных сращений.

Хирурги одновременно восстановили сразу три важные связки коленного сустава — переднюю и заднюю крестообразные, а также коллатеральную.

"Нам удалось сохранить "родное" сухожилие подколенной мышцы. Оно было оторвано, но отлично дотягивалось до точки прикрепления, оно надежно зафиксировано", — пояснил травматолог Алексей Крупко.

По итогам вмешательства анатомическая стабильность сустава восстановлена в полном объеме. После завершения курса реабилитации Кочугов планирует вернуться в спорт.

Напомним, что осенью хирург Крупко прооперировал двукратную участницу Олимпийских игр, российскую лыжницу Ольгу Рочеву. А весной он "починил" колено жительницы Германии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Врачи Медицина и здоровье Спорт
