Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде Спорт

Известный самбист Вячеслав Кочугов перенес серьезную операцию в одной из клиник Нижнего Новгорода, сообщил медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Спортсмен получил тяжелую травму колена во время выступления на соревнованиях. В результате повреждения пострадал малоберцовый нерв, который оказался сдавлен рубцовыми тканями. По словам врачей, им пришлось буквально освобождать нерв от плотных сращений.

Хирурги одновременно восстановили сразу три важные связки коленного сустава — переднюю и заднюю крестообразные, а также коллатеральную.

"Нам удалось сохранить "родное" сухожилие подколенной мышцы. Оно было оторвано, но отлично дотягивалось до точки прикрепления, оно надежно зафиксировано", — пояснил травматолог Алексей Крупко.

По итогам вмешательства анатомическая стабильность сустава восстановлена в полном объеме. После завершения курса реабилитации Кочугов планирует вернуться в спорт.

Напомним, что осенью хирург Крупко прооперировал двукратную участницу Олимпийских игр, российскую лыжницу Ольгу Рочеву. А весной он "починил" колено жительницы Германии.