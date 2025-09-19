Еще один троллейбус доставили в нижегородский парк для испытаний Общество

Фото: ЦРТС

Еще один троллейбус доставили в нижегородский парк для испытаний. Об этом сообщили в ЦРТС.

По его информации, новый низкопольный троллейбус БКМ 32100D "Ольгерд" поступил на тестовое испытание в троллейбусный парк №2. Сейчас специалисты проводят комплексную техническую проверку машины.

"Выполняются все предусмотренные регламентом процедуры перед вводом троллейбуса в эксплуатацию и выведением на линию", - сообщили в ЦРТС.

Модель "Ольгерд" оборудована кондиционером и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Эти опции призваны повысить комфорт пассажиров во время поездки.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде тестировали троллейбусы с автономных ходом "Синара" и "Адмирал". Также сообщалось о поступлении в город троллейбуса модели ВМЗ-5298.01 "Авангард".