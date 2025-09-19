Фото:
Еще один троллейбус доставили в нижегородский парк для испытаний. Об этом сообщили в ЦРТС.
По его информации, новый низкопольный троллейбус БКМ 32100D "Ольгерд" поступил на тестовое испытание в троллейбусный парк №2. Сейчас специалисты проводят комплексную техническую проверку машины.
"Выполняются все предусмотренные регламентом процедуры перед вводом троллейбуса в эксплуатацию и выведением на линию", - сообщили в ЦРТС.
Модель "Ольгерд" оборудована кондиционером и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Эти опции призваны повысить комфорт пассажиров во время поездки.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде тестировали троллейбусы с автономных ходом "Синара" и "Адмирал". Также сообщалось о поступлении в город троллейбуса модели ВМЗ-5298.01 "Авангард".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+