20 сентября 2025 18:00  [157] Общество
Еще один троллейбус доставили в нижегородский парк для испытаний

Фото: ЦРТС

Еще один троллейбус доставили в нижегородский парк для испытаний. Об этом сообщили в ЦРТС.

По его информации, новый низкопольный троллейбус БКМ 32100D "Ольгерд" поступил на тестовое испытание в троллейбусный парк №2. Сейчас специалисты проводят комплексную техническую проверку машины.

"Выполняются все предусмотренные регламентом процедуры перед вводом троллейбуса в эксплуатацию и выведением на линию", - сообщили в ЦРТС.

Модель "Ольгерд" оборудована кондиционером и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Эти опции призваны повысить комфорт пассажиров во время поездки.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде тестировали троллейбусы с автономных ходом "Синара" и "Адмирал". Также сообщалось о поступлении в город троллейбуса модели ВМЗ-5298.01 "Авангард". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Общественный транспорт Троллейбус ЦРТС
