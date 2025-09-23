Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Спорт

"Шанхайские Драконы" прервали победную серию "Торпедо" в КХЛ

23 сентября 2025 07:46 Спорт
Шанхайские Драконы прервали победную серию Торпедо в КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

Гостевая встреча с "Шанхайскими Драконами" 22 сентября завершилась для "Торпедо" нулями в основное время и решающей шайбой хозяев в дополнительном — 1:0.

С первых минут стало ясно, что матч пройдёт в вязкой и осторожной борьбе. Обе команды действовали дисциплинированно, практически не позволяя создавать многоопасные моменты. Нижегородцы дважды получали большинство, но до акцентированного завершающего броска не довели, отмечают в клубе. 

Во втором периоде темп возрос, и на первый план вышли вратари. Денис Костин и Патрик Рибар не раз выручали в сложнейших эпизодах, а в одном моменте "Торпедо" помогла штанга.

В заключительной двадцатиминутке соперники до финальной сирены пытались склонить игру в свою пользу. Опасности хватало у обоих ворот, однако заброшенных шайб зрители так и не увидели — команды заслужили очки хотя бы за упорство.

Развязка наступила на четвёртой минуте овертайма. Сначала нижегородцы остались в меньшинстве, а затем коварный рикошет после броска Ника Меркли стал определяющим для исхода встречи — 1:0. В седьмом матче сезона "Торпедо" впервые недобрало балл, при этом команда сохранила первое место в таблице. 24 сентября нижегородцев ждёт игра в Минске с "Динамо".

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков отметил, что матч получился силовым и контактным, а обе команды были готовы работать на пределе: "Сегодня было большое количество силовых единоборств и стыков. Обе команды были заряжены и готовы оставить много сил на площадке". При этом он добавил, что может "только поздравить" соперника с победой.

Ранее "Торпедо" одержало шесть побед подряд на старте сезона, что рекорд для клуба. После вчерашнего матча с "Драконами" в клубе подчеркнули: "Даже самые идеальные серии когда-то прерываются".

Ранее сообщалось, что голкипер "Торпедо" Кульбаков возглавил первый рейтинг игроков КХЛ сезона 2025/2026. 

КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
