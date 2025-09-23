Именем академика Николая Блохина назовут мединститут в Нижнем Новгороде Общество

Институт травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ получит имя академика Николая Блохина — одного из самых значимых хирургов и организаторов здравоохранения в истории советской медицины. Об этом сообщил представитель медицинского сообщества региона Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Николай Блохин родился в городе Лукоянов и окончил Горьковский медицинский институт. Его однокурсниками были не менее известные врачи — Борис Королёв, Михаил Колокольцев и Евгений Нечаев. Свою профессиональную деятельность он начал в Горьком, где с 1947 по 1951 год возглавлял Институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии.

Позднее Блохин стал ректором Горьковского мединститута, а затем основал Национальный медицинский исследовательский центр онкологии в Москве. В течение почти двадцати лет он руководил Академией медицинских наук СССР, внесший значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

В рамках инициативы по сохранению памяти выдающихся врачей на здании института также установят мемориальные доски в честь бывших директоров — профессоров Михаила Григорьева и Вадима Азолова.

Михаил Григорьев прославился своими уникальными методиками восстановления суставов, известными как "операции Григорьева". Он стал первым в мире хирургом, выполнившим пересадку проксимального отдела бедренной кости у ребёнка.

Профессор Вадим Азолов в 1970-х годах создал одну из первых в СССР клиник хирургии кисти и микрохирургии. Его работа стала основой для развития этого направления в отечественной медицине.

Все предложения по увековечению памяти трёх выдающихся врачей были единогласно одобрены учёным советом ПИМУ.

Ранее сообщалось, что память выдающихся человек увековечат в Нижнем Новгороде.