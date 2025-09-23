Путин присвоил почетное звание директору нижегородской библиотечной системы Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Президент России Владимир Путин отметил профессиональные заслуги директора централизованной библиотечной системы Нижегородского района Валентины Мироновой. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно указу главы государства, Валентине Ивановне присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

Миронова посвятила более четырёх десятилетий работе в библиотечной сфере. Уже 18 лет она возглавляет объединение, в состав которого входят девять библиотек, обслуживающих жителей Нижегородского района.

"Поздравляю Валентину Ивановну со столь высоким званием, которое является заслуженным отражением её трудов и результатом огромной работы, посвящённой нашему городу и нижегородцам", — подчеркнул Шалабаев.

