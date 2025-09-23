Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Общество

Путин присвоил почетное звание директору нижегородской библиотечной системы

23 сентября 2025 16:16 Общество
Путин присвоил почетное звание директору нижегородской библиотечной системы

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Президент России Владимир Путин отметил профессиональные заслуги директора централизованной библиотечной системы Нижегородского района Валентины Мироновой. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно указу главы государства, Валентине Ивановне присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

Миронова посвятила более четырёх десятилетий работе в библиотечной сфере. Уже 18 лет она возглавляет объединение, в состав которого входят девять библиотек, обслуживающих жителей Нижегородского района.

"Поздравляю Валентину Ивановну со столь высоким званием, которое является заслуженным отражением её трудов и результатом огромной работы, посвящённой нашему городу и нижегородцам", — подчеркнул Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин Путин присвоил звание "Заслуженный врач РФ" двум медикам из Нижнего Новгорода.

Теги:
Библиотеки Владимир Путин Награды
