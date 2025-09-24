Тепло дали в 35% многоквартирных домов Нижнего Новгорода Общество

Фото: freepik.com

Вчера, 23 сентября, в Нижнем Новгороде стартовал отопительный сезон. Первые теплоносители поданы в социальные учреждения и жилые дома. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, запуск прошёл без аварий.

По словам мэра, тепло уже поступило в 60% детских садов и примерно в такое же количество школ, 40% учреждений дополнительного образования, 35% многоквартирных домов и 22% медицинских организаций.

"Динамика хорошая, показатели выше прошлогодних. В течение недели, которая обычно отводится на запуск тепла, будем внимательно следить за работой всех организаций, отвечающих за подачу отопления", — отметил Шалабаев.

В департаменте жилья и инженерной инфраструктуры напомнили, что в соответствии с постановлением администрации города от 18 сентября №11922 отопительный сезон 2025-2026 годов стартует в установленной очередности: сначала детские и медицинские учреждения, затем многоквартирные дома, учебные заведения и общественные здания, после — промышленные предприятия.

В ведомстве уточнили, что подача тепла в квартиры относится к обязанностям управляющих компаний, а регулировка систем, в которой участвуют ресурсоснабжающие организации, ДУКи и ТСЖ, может занимать до семи дней. В запуске задействованы 259 источников тепла — ТЭЦ и котельные, свыше 2,7 тысяч км теплосетей и внутренние системы отопления более 8 тысяч жилых и социальных объектов.

Кроме того, к началу сезона в городе заменили 63 км тепловых сетей. До конца года планируется обновить ещё 70 км трубопроводов, работы будут проходить с использованием временных схем, что позволит сохранить стабильное теплоснабжение.

Напомним, с 23 сентября в Нижнем Новгороде работает горячая линия по вопросам теплоснабжения.

Ранее Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.