Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2025 17:06МегаФон подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета
25 сентября 2025 17:00Участок дороги Гагино — Большое Болдино — Салганы отремонтировали по нацпроекту
25 сентября 2025 16:45Нижегородцы могут записаться на бесплатный онкоскрининг полости рта
25 сентября 2025 16:27Капремонт улицы Белинского начнется после утверждения финансирования
25 сентября 2025 15:0028-летнего жителя Кстова внесли в список экстремистов и террористов
25 сентября 2025 14:49Стоимость "Город здоровья" в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей
25 сентября 2025 14:30Депутаты ЗСНО наметили шаги для устранения нехватки водителей автобусов
25 сентября 2025 14:16Выброшенные нижегородские манекены послужат мишенями на СВО
25 сентября 2025 14:08Маршрут автобуса №42 в Нижнем Новгороде снова изменили
25 сентября 2025 13:34Доставку товаров аэрокурьерами снова тестируют в Нижегородской области
Общество

Капремонт улицы Белинского начнется после утверждения финансирования

25 сентября 2025 16:27 Общество
Капремонт улицы Белинского начнется после утверждения финансирования

Фото: Максим Герасимов

Капитальный ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде, на участке от площади Лядова до улицы Максима Горького, планируется провести по схеме контракта "под ключ". Это значит, что один подрядчик будет отвечать и за проектную документацию, и за все строительные работы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

При подготовке проекта специалисты оценят, возможно ли расширение проезжей части. Конкретные решения примут после необходимых изысканий и проектирования.

В департаменте уточнили, что сроки заключения контракта зависят от окончательного подтверждения финансирования. Начало ремонта также состоится только после выделения средств.

Напомним, что городские власти весной озвучили планы по капремонту улицы Белинского в Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что данный проект получил поддержку губернатора Глеба Никитина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
19 сентября 2025 09:30Перекресток в центре Нижнего Новгорода закрыли до 21 октября
16 сентября 2025 17:46Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта
25 августа 2025 11:49Реконструкцию Ильинской улицы начнут после замены трамвайных путей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных