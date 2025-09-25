Капремонт улицы Белинского начнется после утверждения финансирования Общество

Фото: Максим Герасимов

Капитальный ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде, на участке от площади Лядова до улицы Максима Горького, планируется провести по схеме контракта "под ключ". Это значит, что один подрядчик будет отвечать и за проектную документацию, и за все строительные работы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

При подготовке проекта специалисты оценят, возможно ли расширение проезжей части. Конкретные решения примут после необходимых изысканий и проектирования.

В департаменте уточнили, что сроки заключения контракта зависят от окончательного подтверждения финансирования. Начало ремонта также состоится только после выделения средств.

Напомним, что городские власти весной озвучили планы по капремонту улицы Белинского в Нижнем Новгороде. Тогда сообщалось, что данный проект получил поддержку губернатора Глеба Никитина.