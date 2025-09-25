Стоимость "Город здоровья" в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей

Фото:
Стоимость создания комплекса "Город здоровья" в Нижнем Новгороде, куда входит обновление областной больницы имени Семашко на улице Родионова, оценивается в 35,2 млрд рублей. Такая цифра приведена в материалах регионального правительства, направленных депутатам законодательного собрания, пишет "Коммерсант-Приволжье".
На строительство онкоцентра потребуется 22,7 млрд рублей. Из них 18 млрд рублей (включая 10,3 млрд рублей из федерального бюджета) планируется направить на возведение в 2026-2031 годах хирургического и поликлинического корпусов. Еще 4,7 млрд рублей (в том числе 2 млрд рублей из бюджета РФ) заложены на строительство и оснащение центра ядерной медицины в 2026-2028 годах.
Обновление областной больницы имени Семашко оценено в 12 млрд рублей. Из них 10,1 млрд рублей придутся на капитальный ремонт, 1,2 млрд рублей — на оснащение, 700 млн рублей — на строительство нового приемного отделения. Дополнительно 500 млн рублей предусмотрены на благоустройство общей территории.
В презентации указано, что ежегодно около 4,5 тысячи онкопациентов из Нижегородской области направляют на лечение в другие регионы, что ведет к потере порядка 1,2 млрд рублей для области. Дефицит коек для онкологических больных сейчас оценивается примерно в 400 единиц.
Напомним, что развитие больницы имени Семашко обсудили на конференции "Город здоровья", которая прошла в сентябре.
