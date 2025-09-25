Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2025 15:0028-летнего жителя Кстова внесли в список экстремистов и террористов
25 сентября 2025 14:49Стоимость "Город здоровья" в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей
25 сентября 2025 14:30Депутаты ЗСНО наметили шаги для устранения нехватки водителей автобусов
25 сентября 2025 14:16Выброшенные нижегородские манекены послужат мишенями на СВО
25 сентября 2025 14:08Маршрут автобуса №42 в Нижнем Новгороде снова изменили
25 сентября 2025 13:34Доставку товаров аэрокурьерами снова тестируют в Нижегородской области
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
25 сентября 2025 13:10Эксперты объяснили, зачем нужна комиссия по защите педагогов в Нижегородской области
25 сентября 2025 13:03Камеры в Нижегородской области начали фиксировать непристегнутых пассажиров
Общество

Стоимость "Город здоровья" в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей

25 сентября 2025 14:49 Общество
Стоимость Город здоровья в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

Стоимость создания комплекса "Город здоровья" в Нижнем Новгороде, куда входит обновление областной больницы имени Семашко на улице Родионова, оценивается в 35,2 млрд рублей. Такая цифра приведена в материалах регионального правительства, направленных депутатам законодательного собрания, пишет "Коммерсант-Приволжье". 

На строительство онкоцентра потребуется 22,7 млрд рублей. Из них 18 млрд рублей (включая 10,3 млрд рублей из федерального бюджета) планируется направить на возведение в 2026-2031 годах хирургического и поликлинического корпусов. Еще 4,7 млрд рублей (в том числе 2 млрд рублей из бюджета РФ) заложены на строительство и оснащение центра ядерной медицины в 2026-2028 годах.

Обновление областной больницы имени Семашко оценено в 12 млрд рублей. Из них 10,1 млрд рублей придутся на капитальный ремонт, 1,2 млрд рублей — на оснащение, 700 млн рублей — на строительство нового приемного отделения. Дополнительно 500 млн рублей предусмотрены на благоустройство общей территории.

В презентации указано, что ежегодно около 4,5 тысячи онкопациентов из Нижегородской области направляют на лечение в другие регионы, что ведет к потере порядка 1,2 млрд рублей для области. Дефицит коек для онкологических больных сейчас оценивается примерно в 400 единиц.

Напомним, что развитие больницы имени Семашко обсудили на конференции "Город здоровья", которая прошла в сентябре. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2025 14:35Более 5 млрд рублей направят на обновление нижегородских поликлиник и ФАПов
29 июля 2025 17:54Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе
13 марта 2024 09:46Глеб Никитин рассказал о развитии и перспективах здравоохранения в регионе
07 декабря 2023 17:39"Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных