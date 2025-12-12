Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородское ФАС внесло "ЧВК Беркут" в реестр недобросовестных поставщиков

12 декабря 2025 16:12 Общество
Нижегородское ФАС внесло ЧВК Беркут в реестр недобросовестных поставщиков

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы внесло частное охранное предприятие "ЧВК Беркут" в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В управление поступило 16 жалоб от бюджетных учреждений, связанных с деятельностью ЧОПа. По контракту подрядчику надлежало обеспечивать охрану в детском санатории, школах и прочих образовательных учреждениях. Но по факту сотрудники охранного предприятия на местах отсутствовали, то есть не выполняли условия контракта. 

Комиссия УФАС по Нижегородской области стала разбираться в этой истории. В ходе проверки представители "ЧВК Беркут" не представили доказательства, которые могли бы опровергнуть претензии. В итоге организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Ранее сообщалось, что Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС.

