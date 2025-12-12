Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Борские власти требуют через суд 79 млн рублей у застройщика детсада и моста

12 декабря 2025 16:28 Общество
Борские власти требуют через суд 79 млн рублей у застройщика детсада и моста

Администрация городского округа город Бор совместно с муниципальным учреждением "Борстройзаказчик" подали иск в Арбитражный суд Москвы против саморегулируемой организации строителей "Архитектурное наследие". Сумма иска составляет 79 млн рублей.

Поводом для обращения в суд стал срыв сроков строительства двух объектов — детского сада и пешеходного моста на территории округа. Работы проводились с отставанием от графика, а подрядчик, ООО "ИСБ", впоследствии обанкротился. Компания входила в состав СРО "Архитектурное наследие".

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте Арбитражного суда, в качестве третьих лиц по делу также указаны ООО "ИСБ" и Долгушев Николай Геннадьевич.

В иск включены следующие суммы: неотработанный аванс в размере 67 млн рублей, задолженность в 1 млн рублей, а также неустойка на 10 млн рублей.

Предварительное заседание по делу назначено на 16 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что администрация Арзамаса по решению суда взыскала 167 млн рублей с компании ИСБ за невыполненные работы по строительству детсада и Центра культурного развития.

Кроме того, данного подрядчика обвинили в мошенничестве при реконструкции очистных сооружений в Семенове. ООО "ИСБ" стало банкротом в декабре 2023 года.

