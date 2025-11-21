Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Культура и отдых

От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства

21 ноября 2025 14:31 Культура и отдых

В Нижегородском художественном музее открылась обновленная экспозиция русского художественного серебра. Теперь в музее работают два новых зала: "Художественное серебро XVII – первой половины XIX века" и "Фаберже и его современники" (0+).

В центре внимания — внушительное напрестольное Евангелие 1706 года. Книга в позолоченном серебряном окладе весит около 25 килограммов и была изготовлена в Москве. Это не просто редкий артефакт, но и свидетельство высокого уровня ювелирного искусства того времени.

Вторая часть экспозиции посвящена работам конца XIX – начала XX века. Здесь можно увидеть изделия знаменитой фирмы "Фаберже" и других русских мастеров, работавших в ту же эпоху. Настоящей жемчужиной коллекции стал флоральный этюд "Веточка незабудок в вазочке" — миниатюрная композиция из серебра, бирюзы, алмазов и хрусталя. Этот экспонат попал в музей в 1919 году из собрания промышленника С.С. Абамелек-Лазарева.

Кроме того, в экспозиции представлены и другие предметы, созданные мастерами "Фаберже": элегантные элементы столовой сервировки, в которых сочетаются оксидированное серебро и ограненный хрусталь.

Работы ювелиров-современников Фаберже также не остались без внимания. Здесь есть как утилитарные вещи: столовые приборы с ручками в бисерных чехлах или изящная сахарница, так и декоративные: сувенирные ковши с яркой эмалью и оклады для икон.

Дополняют атмосферу литографии с декоративными эскизами художников Севрской фарфоровой мануфактуры.

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
