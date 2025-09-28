Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Спорт
28 сентября 2025 15:28Нижегородский ПКФМ "Торпедо" дважды обыграл "Тюмень" в домашних матчах
28 сентября 2025 11:56Нижегородская "Норманочка" с победы стартовала в чемпионате России по футзалу
28 сентября 2025 00:42"Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику"
27 сентября 2025 10:33Алина Загитова рассказала нижегородцам о своем пути к Олимпу
26 сентября 2025 17:23Возможности адаптации нижегородских участников СВО к мирной жизни с помощью спорта обсудили на семинаре в Дзержинске
26 сентября 2025 13:48Участники программы "Герои. Нижегородская область" посетили региональный центр адаптивных видов спорта
25 сентября 2025 15:59Сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме
25 сентября 2025 08:47"Торпедо" проиграло минскому "Динамо", потеряв лидерство в КХЛ
25 сентября 2025 08:34РПЛ перенесла матч "Пари НН" и "Акрона" на 18 октября
23 сентября 2025 16:48Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы
Спорт

Нижегородский ПКФМ "Торпедо" дважды обыграл "Тюмень" в домашних матчах

28 сентября 2025 15:28 Спорт
Нижегородский ПКФМ Торпедо дважды обыграл Тюмень в домашних матчах

Фото: соцсети ПКМФ "Торпедо"

Мини-футбольный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода дважды оказался сильнее "Тюмени" в матчах 5 тура Суперлиги, прошедших 26 и 27 сентября на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Мещерский".

В первой встрече, состоявшейся в пятницу, нижегородцы продемонстрировали уверенную игру и добились победы со счётом 5:2.

Во второй игре, прошедшей в субботу, борьба выдалась значительно более напряжённой. Основное время завершилось ничейным результатом — 2:2. У хозяев поля дубль оформил Иван Чишкала, в составе гостей отличились Гордильо и Дерябин.

Исход матча решался в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Торпедо". Итог — 5:4 в пользу нижегородской команды.

Ранее сообщалось, что нижегородский ПКМФ "Торпедо" назвал цели на сезон 2025/2026.

Теги:
ПКМФ "Торпедо" Футбол
