Нижегородский ПКФМ "Торпедо" дважды обыграл "Тюмень" в домашних матчах Спорт

Фото: соцсети ПКМФ "Торпедо"

Мини-футбольный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода дважды оказался сильнее "Тюмени" в матчах 5 тура Суперлиги, прошедших 26 и 27 сентября на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Мещерский".

В первой встрече, состоявшейся в пятницу, нижегородцы продемонстрировали уверенную игру и добились победы со счётом 5:2.

Во второй игре, прошедшей в субботу, борьба выдалась значительно более напряжённой. Основное время завершилось ничейным результатом — 2:2. У хозяев поля дубль оформил Иван Чишкала, в составе гостей отличились Гордильо и Дерябин.

Исход матча решался в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Торпедо". Итог — 5:4 в пользу нижегородской команды.

