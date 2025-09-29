Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Системы пожаротушения модернизируют на станции метро "Пролетарская"

29 сентября 2025 09:18 Общество
Системы пожаротушения модернизируют на станции метро Пролетарская

На станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде планируют модернизировать систему противопожарной безопасности. На эти цели из бюджета направят 23,2 миллиона рублей.

Информация о соответствующем тендере опубликована на официальной платформе государственных закупок.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по установке и наладке автоматических систем пожарной сигнализации, тонкораспыленного водяного пожаротушения, а также систем оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие "Нижегородское метро". Согласно условиям, все работы должны быть завершены в течение трёх месяцев с момента подписания контракта.

Победитель электронного конкурса определится по итогам торгов, которые пройдут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что метрощит "Владимир" прошел расстояние от Сенной до венткамеры у ТЦ "Счастье" на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

Госзакупки Метро Пожароопасность
