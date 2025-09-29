Системы пожаротушения модернизируют на станции метро "Пролетарская"

На станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде планируют модернизировать систему противопожарной безопасности. На эти цели из бюджета направят 23,2 миллиона рублей.
Информация о соответствующем тендере опубликована на официальной платформе государственных закупок.
В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по установке и наладке автоматических систем пожарной сигнализации, тонкораспыленного водяного пожаротушения, а также систем оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара.
Заказчиком выступает муниципальное предприятие "Нижегородское метро". Согласно условиям, все работы должны быть завершены в течение трёх месяцев с момента подписания контракта.
Победитель электронного конкурса определится по итогам торгов, которые пройдут в ближайшее время.
