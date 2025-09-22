Нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона "Водник" Спорт

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовал социологический опрос, посвященный дальнейшей судьбе стадиона "Водник". Его подготовили специалисты ННГУ имени Н.И. Лобачевского. В разработке принял участие профессор, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук Сергей Судьин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Артур Штоян, жители давно просили включить их в обсуждение планов по развитию территории.

"Мы уже начали распространять приглашения через домоуправляющие компании, ТСЖ и ТОСы. Люди, живущие рядом со стадионом, активно интересуются этой темой и хотят быть вовлечены в процесс", — подчеркнул он.

Принять участие в опросе может каждый желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и ответить на 25 вопросов, выбрав наиболее подходящие варианты.

Сбор информации продлится до 29 сентября. После этого специалисты университета обработают результаты, которые будут представлены на заседании Общественного совета по вопросам развития "Водника". Итогами исследования также планируют поделиться с горожанами.

Напомним, 29 августа территорию "Водника" закрыли, поскольку сам стадион признали аварийным. Подробнее о судьбе спортивного объекта мы рассказывали здесь. В середине сентября был сформирован состав общественного совета "Водника", который возглавила Наталья Садова.