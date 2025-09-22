Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
22 сентября 2025 15:53Нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона "Водник"
22 сентября 2025 14:19Лучшим игрокам нижегородских спортклубов будут платить по 50 000 рублей
22 сентября 2025 09:53Нижегородская "Норманочка" завоевала Суперкубок России по футзалу
21 сентября 2025 17:16Главный трофей Суперкубка по футзалу показали в Нижнем Новгороде
21 сентября 2025 16:36Шалабаев и Кириленко открыли обновленную баскетбольную площадку на Мещере
21 сентября 2025 14:06Эстафета на призы "Нижегородской правды" прошла в Нижнем Новгороде
21 сентября 2025 08:55Нижегородские тайбоксеры завоевали 12 медалей на первенстве мира
20 сентября 2025 18:30Футболисты "Пари НН" уступили команде "Ахмат" из Грозного
19 сентября 2025 14:26Виталий Карасёв назначен новым тренером ФК "Пари Нижний Новгород"
19 сентября 2025 09:17Чернышенко: Фиджитал Игры 2025 стали отбором на "Игры будущего" в Астане
Спорт

Нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона "Водник"

22 сентября 2025 15:53 Спорт
Нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона Водник

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовал социологический опрос, посвященный дальнейшей судьбе стадиона "Водник". Его подготовили специалисты ННГУ имени Н.И. Лобачевского. В разработке принял участие профессор, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук Сергей Судьин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Артур Штоян, жители давно просили включить их в обсуждение планов по развитию территории.

"Мы уже начали распространять приглашения через домоуправляющие компании, ТСЖ и ТОСы. Люди, живущие рядом со стадионом, активно интересуются этой темой и хотят быть вовлечены в процесс", — подчеркнул он.

Принять участие в опросе может каждый желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и ответить на 25 вопросов, выбрав наиболее подходящие варианты.

Сбор информации продлится до 29 сентября. После этого специалисты университета обработают результаты, которые будут представлены на заседании Общественного совета по вопросам развития "Водника". Итогами исследования также планируют поделиться с горожанами.

Напомним, 29 августа территорию "Водника" закрыли, поскольку сам стадион признали аварийным. Подробнее о судьбе спортивного объекта мы рассказывали здесь. В середине сентября был сформирован состав общественного совета "Водника", который возглавила Наталья Садова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Опрос стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
20 сентября 2025 11:00Будущее "Водника" обсудили жители и городские власти
16 сентября 2025 09:44Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона "Водник"
10 сентября 2025 17:43Озвучен состав общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 10:13Что будет со стадионом "Водник"? Разбираем по пунктам
29 августа 2025 09:27Признанный аварийным стадион "Водник" закроют с 29 августа
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных