Экс-заммэра превратил МКД в центре Нижнего Новгорода в трехуровневый коттедж Общество

Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илья Штокман, арестованный по делу о взятке, превратил МКД в центре города в трехуровневый коттедж. Об этом сообщили в программе "Кстати..." (16+).

По данным журналистов, бывший чиновник организовал роскошное жилье с французским садиком в многоквартирном жилом доме на Алексеевской улице. Купил квартиры на первом и втором этажах, а после получил в собственность подвал. Затем и вовсе огородил бетонным забором территорию, примыкающую к МКД, и организовал отдельный вход.

Бывший председатель ТСЖ "Алексеевское" Людмила Эрастова рассказала, что была внутри и видела большую дубовую лестницу в центре. "Шикарная квартира. И свое отопление!" - сообщила она.

Каким образом экс-чиновнику удалось завладеть прилегающей к дому территорией, неизвестно.

Напомним, что в 2022 году Штокман, будучи первым заместителем главы горадминистрации, ушел на СВО. В августе 2025 года он внезапно написал заявление об уходе. А уже 26 сентября стало известно о его задержании. Московский райсуд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Также 26 сентября источник сообщил о возвращении с СВО экс-главы нижегородского депстроя Ильи Гора, ранее осужденного за взятку. Домой он приехал без части руки и со снятой судимостью.

Ранее по ТВ показали роскошные американские коттеджи экс-сити-менеджера Олега Кондрашова, находящегося в международном розыске.