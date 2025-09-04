Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Нижегородский бизнесмен Дзепа останется в СИЗО до 13 ноября

10 сентября 2025 18:23  Происшествия
Нижегородский бизнесмен, бывший заммэра Дмитрий Дзепа останется в СИЗО до 13 ноября включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в областном суде.

Напомним, Дзепа проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации имущества, полученного преступным путём.

По данным следствия, с 1997 по 2010 год Дзепа входил в состав группы, которая заключила с мэрией Нижнего Новгорода контракты на реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов, включая здания и земельные участки. Однако вместо выполнения работ участники схемы оформили фиктивные документы и обманным путём завладели муниципальной собственностью. Ущерб бюджету оценён в 201 млн рублей. Позднее, в период с 2003 по 2024 год, похищенное имущество было легализовано. 

Сообщалось, что Дзепу арестовали 21 ноября 2024 года. В июне 2025 года по требованию прокуратуры с обвиняемого взыскали более 800 млн рублей. 

В августе 2025 года Дзепа инициировал процедуру собственного банкротства. Согласно материалам, размещённым в картотеке арбитражных дел 25 августа, сумма требований по делу составляет 635,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения экс-главе нижегородского РАНХиГС Александру Парамонову и экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

