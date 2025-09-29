Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Политика

Утверждены замы председателя нижегородской думы Чинцова

29 сентября 2025 17:17 Политика
Утверждены замы председателя нижегородской думы Чинцова

Фото: Александр Воложанин

На первом заседании думы Нижнего Новгорода I созыва, которое прошло 29 сентября, депутаты определили состав руководства представительного органа.

Первым заместителем председателя думы был избран Евгений Костин. Заместителями председателя стали Дмитрий Сивохин, Михаил Иванов и Кирилл Лазорин. Все кандидатуры были предложены депутатскими объединениями партий и получили единогласную поддержку в ходе голосования.

Спикер гордумы Евгений Чинцов поблагодарил коллег за участие в формировании руководящей команды. Он подчеркнул, что депутатов ждет непростой и во многом уникальный период: в истории города подобное происходило лишь сто лет назад, когда объединились Нижний Новгород, Сормово и Канавино. По его словам, предстоит решать задачи, которые учитывают интересы всех территорий и жителей.

Чинцов отметил, что у избранных заместителей есть необходимые качества — широкий взгляд, опыт в реализации масштабных проектов и готовность реагировать на запросы горожан. Это, по его словам, позволит создать работоспособную и энергичную команду, направленную на развитие города и повышение качества жизни нижегородцев.

Свою позицию высказал и депутат Владимир Тарасов. Он заявил, что новый руководящий состав думы объединяет молодость, энергию и значительный профессиональный опыт. По его мнению, каждый из избранных заместителей обладает весомыми достижениями и пользуется уважением в городе и регионе.

Тарасов добавил, что именно таким людям, неравнодушным к судьбе Нижнего Новгорода, по силам справиться с вызовами, связанными с процессом объединения города и Кстова. Он также выразил уверенность, что в случае необходимости молодые руководители смогут рассчитывать на поддержку старших коллег.

Напомним, что на прошедшем заседании состоялось избрание мэра Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных