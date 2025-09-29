Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Спорт
29 сентября 2025 21:55Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА
29 сентября 2025 18:13Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова
29 сентября 2025 16:59Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки
29 сентября 2025 13:37Около 300 нижегородцев стали участниками IV фестиваля легкой атлетики "Королева спорта"
29 сентября 2025 12:12Президентская академия завоевала шесть медалей на фестивале "Нижегородская сотка"
29 сентября 2025 11:20Никитин выразил доверие Шпилевскому после поражения от "Спартака"
29 сентября 2025 07:09"Спартак" разгромил "Пари НН" в 10 туре чемпионата России
28 сентября 2025 18:07Болельщики "Пари НН" поддержали команду перед матчем со "Спартаком"
28 сентября 2025 15:28Нижегородский ПКФМ "Торпедо" дважды обыграл "Тюмень" в домашних матчах
28 сентября 2025 11:56Нижегородская "Норманочка" с победы стартовала в чемпионате России по футзалу
Спорт

Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА

29 сентября 2025 21:55 Спорт
Нижегородское Торпедо прервало серию поражений, разгромив СКА

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" вновь одержал победу над питерским СКА, прервав трехматчевую серию поражений. 

"Автозаводцы" обыграли "армейцев" со счетом 5:2. Это уже вторая встреча нижегородцев с петербуржской командой, которую в межсезонье возглавил их экс-наставник "Торпедо" Игорь Ларионов.

Обе команды активно вошли в игру. И уже в середине первого периода нижегородцы открыли счет. Андрей Белевич забил свою первую шайбу в этом сезоне — 0:1. 

Во втором игровом отрезке петербуржцам удалось сравнять счет. Однако, после четырехминутного удаления, "Торпедо" вновь вышло вперед. После броска Даниила Журавлёва в штангу шайбу добил Максим Летунов, а Владислав Фирстов протолкнул ее в ворота — 1:2.

В третьем периоде СКА ненадолго восстановил равенство, но нижегородцы быстро реализовали большинство. С передачей Бобби Нарделлы Влад Фирстов оформил дубль — 2:3. Еще больше увеличил отрыв Василий Атанасов, забросив красивую шайбу с острого угла. Этот гол стал 100-м очком нападающего в КХЛ. Исход был предопределен, но яркую точку в матче поставил Сергей Гончарук, поразив пустые ворота.

Матч закончился со счетом 2:5 в пользу нижегородцев.

"Торпедо" ожидает еще одна игра в Санкт-Петербурге со СКА. Подопечные Игоря Ларионова попытаются взять реванш 1 октября.

Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
