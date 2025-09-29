Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" вновь одержал победу над питерским СКА, прервав трехматчевую серию поражений.

"Автозаводцы" обыграли "армейцев" со счетом 5:2. Это уже вторая встреча нижегородцев с петербуржской командой, которую в межсезонье возглавил их экс-наставник "Торпедо" Игорь Ларионов.

Обе команды активно вошли в игру. И уже в середине первого периода нижегородцы открыли счет. Андрей Белевич забил свою первую шайбу в этом сезоне — 0:1.

Во втором игровом отрезке петербуржцам удалось сравнять счет. Однако, после четырехминутного удаления, "Торпедо" вновь вышло вперед. После броска Даниила Журавлёва в штангу шайбу добил Максим Летунов, а Владислав Фирстов протолкнул ее в ворота — 1:2.

В третьем периоде СКА ненадолго восстановил равенство, но нижегородцы быстро реализовали большинство. С передачей Бобби Нарделлы Влад Фирстов оформил дубль — 2:3. Еще больше увеличил отрыв Василий Атанасов, забросив красивую шайбу с острого угла. Этот гол стал 100-м очком нападающего в КХЛ. Исход был предопределен, но яркую точку в матче поставил Сергей Гончарук, поразив пустые ворота.

Матч закончился со счетом 2:5 в пользу нижегородцев.

"Торпедо" ожидает еще одна игра в Санкт-Петербурге со СКА. Подопечные Игоря Ларионова попытаются взять реванш 1 октября.