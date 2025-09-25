"Торпедо" проиграло минскому "Динамо", потеряв лидерство в КХЛ Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Динамо" со счетом 2:3. Главным героем встречи, прошедшей 24 сентября, стал форвард хозяев Виталий Пинчук, оформивший хет-трик.

В первом периоде единственную шайбу забросил Пинчук, отличившийся на добивании в большинстве. Нижегородцы могли сравнять: Бобби Нарделла не реализовал верный момент, а Иван Кульбаков спас команду, отразив выход один на один Усова.

Второй отрезок прошел в куда более открытой борьбе. Михаил Абрамов после броска Сергея Бойкова сравнял счет, но спустя минуту Пинчук вновь вывел хозяев вперед броском в верхний угол. Вскоре Никита Шавин замкнул передачу Кирилла Воронина на дальней штанге — 2:2. Однако на этом Пинчук не остановился: оформив хет-трик, он снова сделал "Динамо" лидером.

В третьем периоде "Торпедо" пришлось выстоять в меньшинстве, включая минуту игры "3 на 5". Команду выручал Кульбаков, а игроки жертвенно действовали в обороне. В концовке шанс появился уже у нижегородцев: удаление у соперника и игра вшестером без вратаря. Но сравнять счет гости не сумели.

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков отметил, что матч получился зрелищным: "Исход решила игра в неравных составах. У нас были моменты, но реализовать их не удалось".

Наставник "Динамо" Дмитрий Квартальнов подчеркнул важность игры в спецбригадах: "Сегодня решили большинство и меньшинство. В формате 5 на 3 могли забить еще, но не получилось. В меньшинстве команда сработала очень надежно".

"Торпедо" стартовало в чемпионате с шести побед и был лидером КХЛ. Теперь команда Исакова занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям "Локомотиву".