Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 сентября 2025 08:47"Торпедо" проиграло минскому "Динамо", потеряв лидерство в КХЛ
25 сентября 2025 08:34РПЛ перенесла матч "Пари НН" и "Акрона" на 18 октября
23 сентября 2025 16:48Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы
23 сентября 2025 14:26Массовые катания на коньках могут организовать на новой Ледовой арене
23 сентября 2025 12:10ФОК на проспекте Кораблестроителей готов на 23%
23 сентября 2025 07:46"Шанхайские Драконы" прервали победную серию "Торпедо" в КХЛ
22 сентября 2025 18:30Еще почти 173 млн рублей могут направить на поддержку ФК "Пари НН"
22 сентября 2025 15:53Нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона "Водник"
22 сентября 2025 14:19Лучшим игрокам нижегородских спортклубов будут платить по 50 000 рублей
22 сентября 2025 09:53Нижегородская "Норманочка" завоевала Суперкубок России по футзалу
Спорт

"Торпедо" проиграло минскому "Динамо", потеряв лидерство в КХЛ

25 сентября 2025 08:47 Спорт
Торпедо проиграло минскому Динамо, потеряв лидерство в КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Динамо" со счетом 2:3. Главным героем встречи, прошедшей 24 сентября, стал форвард хозяев Виталий Пинчук, оформивший хет-трик. 

В первом периоде единственную шайбу забросил Пинчук, отличившийся на добивании в большинстве. Нижегородцы могли сравнять: Бобби Нарделла не реализовал верный момент, а Иван Кульбаков спас команду, отразив выход один на один Усова.

Второй отрезок прошел в куда более открытой борьбе. Михаил Абрамов после броска Сергея Бойкова сравнял счет, но спустя минуту Пинчук вновь вывел хозяев вперед броском в верхний угол. Вскоре Никита Шавин замкнул передачу Кирилла Воронина на дальней штанге — 2:2. Однако на этом Пинчук не остановился: оформив хет-трик, он снова сделал "Динамо" лидером.

В третьем периоде "Торпедо" пришлось выстоять в меньшинстве, включая минуту игры "3 на 5". Команду выручал Кульбаков, а игроки жертвенно действовали в обороне. В концовке шанс появился уже у нижегородцев: удаление у соперника и игра вшестером без вратаря. Но сравнять счет гости не сумели.

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков отметил, что матч получился зрелищным: "Исход решила игра в неравных составах. У нас были моменты, но реализовать их не удалось".

Наставник "Динамо" Дмитрий Квартальнов подчеркнул важность игры в спецбригадах: "Сегодня решили большинство и меньшинство. В формате 5 на 3 могли забить еще, но не получилось. В меньшинстве команда сработала очень надежно".

"Торпедо" стартовало в чемпионате с шести побед и был лидером КХЛ. Теперь команда Исакова занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям "Локомотиву".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 14:26Массовые катания на коньках могут организовать на новой Ледовой арене
23 сентября 2025 07:46"Шанхайские Драконы" прервали победную серию "Торпедо" в КХЛ
10 сентября 2025 17:09Строительство Ледового дворца на Стрелке вышло на финишную прямую
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных