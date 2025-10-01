"Нижегородский водоканал" ликвидировали как юридическое лицо Общество

Фото: Александр Воложанин

"Нижегородский водоканал" прекратил существование в качестве отдельного юридического лица. Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, с 30 сентября предприятие прошло реорганизацию путем присоединения к АО "Теплоэнерго".

Объединение двух ресурсоснабжающих организаций началось еще в ноябре 2022 года. Тогда было принято решение о консолидации "Теплоэнерго" и "Нижегородского водоканала" для упрощения управления и синхронизации ключевых процессов. В их число входили реализация инвестиционной программы, обновление инженерных сетей, организация закупок, а также благоустройство территорий после ремонтных работ.

С 2023 года "Теплоэнерго" фактически выполняло функции управляющей компании по отношению к водоканалу. В прошлом году предприятие возглавил Дмитрий Сивохин. Его назначили после ареста предыдущего руководителя - Ильи Халтурина.