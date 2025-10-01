Нижегородское "Торпедо" одержало третью победу над СКА в сезоне Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" в третий раз в сезоне и во второй раз за два дня встретился с СКА. Повторный матч в Санкт-Петербурге завершился со счётом 3:2 в овертайме.

Первый период прошёл без голов, команды отправились на перерыв при счёте 0:0. Во втором игровом отрезке СКА воспользовался двумя подряд удалениями нижегородцев: сначала отличился Игорь Ларионов, а затем Бреннан Менелл удвоил преимущество хозяев.

На третий период "Торпедо" вышло с настроем переломить ход встречи. Егор Соколов перехватил шайбу в чужой зоне и ассистировал Егору Виноградову — 2:1. "Автозаводцы" снова в игре. Вскоре нападающий петербуржцев Сергей Плотников нарушил правила на Никите Артамонове, и Василий Атанасов реализовал штрафной бросок, сравняв счёт.

Исход матча решился в овертайме. Сначала Денис Костин отразил выход "один в ноль" от Тревора Мёрфи, а затем Бобби Нарделла забросил свою первую шайбу в КХЛ и принес команде победу.

Таким образом, "Торпедо" увозит из северной столицы 4 очка. Команда набрала 17 очков в 11 матчах и занимает второе место в таблице Западной конференции.

"Торпедо" возвращается в Нижний Новгород, где 3 октября примет череповецкую "Северсталь". Профессор попытается взять реванш у бывшей команды 24 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что строительство нового Ледового дворца на Стрелке завершено на 96%.