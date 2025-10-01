Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
01 октября 2025 22:45Нижегородское "Торпедо" одержало третью победу над СКА в сезоне
01 октября 2025 20:25"Пари НН" проиграл "Спартаку" в первом матче в Нижнем Новгороде
01 октября 2025 15:00Опубликованы новые фото со стройки Ледового дворца в Нижнем Новгороде
30 сентября 2025 16:53Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе
30 сентября 2025 10:56Гонка "Авангард" собрала более 400 участников на Щелоковском хуторе
30 сентября 2025 09:43Победителем форума "Ритм молодых" стал проект спортивно-инклюзивного фестиваля для подростков
29 сентября 2025 21:55Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА
29 сентября 2025 18:13Нижегородской спортшколе дали имя легендарного лыжника Гария Напалкова
29 сентября 2025 16:59Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки
29 сентября 2025 13:37Около 300 нижегородцев стали участниками IV фестиваля легкой атлетики "Королева спорта"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" одержало третью победу над СКА в сезоне

01 октября 2025 22:45 Спорт
Нижегородское Торпедо одержало третью победу над СКА в сезоне

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" в третий раз в сезоне и во второй раз за два дня встретился с СКА. Повторный матч в Санкт-Петербурге завершился со счётом 3:2 в овертайме.

Первый период прошёл без голов, команды отправились на перерыв при счёте 0:0. Во втором игровом отрезке СКА воспользовался двумя подряд удалениями нижегородцев: сначала отличился Игорь Ларионов, а затем Бреннан Менелл удвоил преимущество хозяев.

На третий период "Торпедо" вышло с настроем переломить ход встречи. Егор Соколов перехватил шайбу в чужой зоне и ассистировал Егору Виноградову — 2:1. "Автозаводцы" снова в игре. Вскоре нападающий петербуржцев Сергей Плотников нарушил правила на Никите Артамонове, и Василий Атанасов реализовал штрафной бросок, сравняв счёт.

Исход матча решился в овертайме. Сначала Денис Костин отразил выход "один в ноль" от Тревора Мёрфи, а затем Бобби Нарделла забросил свою первую шайбу в КХЛ и принес команде победу.

Таким образом, "Торпедо" увозит из северной столицы 4 очка. Команда набрала 17 очков в 11 матчах и занимает второе место в таблице Западной конференции.

"Торпедо" возвращается в Нижний Новгород, где 3 октября примет череповецкую "Северсталь". Профессор попытается взять реванш у бывшей команды 24 января 2026 года. 

Ранее сообщалось, что строительство нового Ледового дворца на Стрелке завершено на 96%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 21:55Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, разгромив СКА
11 сентября 2025 14:58КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
08 сентября 2025 23:15Нижегородское "Торпедо" обыграло СКА в овертайме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных