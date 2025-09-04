Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова Происшествия

Московский районный суд Нижнего Новгорода принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего ректора Нижегородского государственного аграрного технического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, экс-главу вуза задержали 14 января на рабочем месте. По версии следствия, он причастен к организации схемы фиктивного приёма иностранных граждан на бюджетные места в университете — мигранты оформлялись студентами без прохождения обязательных экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации. При этом они не посещали занятия, но официально получали право на трудовую деятельность в регионе.

Следствие считает, что Воротников, в свою очередь, получал за счёт фиктивного приёма улучшенные показатели работы учебного заведения и дополнительные премии.

В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: "злоупотребление должностными полномочиями" и "организация незаконной миграции".

Ранее сообщалось, что другому экс-ректору — бывшему главе нижегородского РАНХиГС Александру Парамонову суд смягчил меру пресечения и отправил под домашний арест.