Суд рассмотрит просьбу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина об УДО

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин подал заявление о досрочном освобождении из мест лишения свободы, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".
В настоящее время он отбывает 10-летний срок за получение взятки в форме услуги, а также за соучастие в похищении человека. На сегодняшний день Сорокин провел за решеткой почти восемь лет.
Рассмотрение ходатайства защиты о применении условно-досрочного освобождения назначено на середину октября. В рамках заседания суд намерен заслушать позицию потерпевшего по делу — Александра Новоселова.
В 2004 году Новоселов был насильно вывезен в лес сотрудниками уголовного розыска при участии тогда еще предпринимателя Сорокина. Эти действия проводились в рамках так называемого "оперативного эксперимента", который впоследствии суд признал противоправным.
Сообщается, что потерпевший уже направил в суд официальные возражения против досрочного освобождения бывшего мэра. По его мнению, Олег Сорокин не заслуживает УДО.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура вышла с иском в суд о взыскании с Олега Сорокина еще двух миллиардов рублей.
