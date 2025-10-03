Суд рассмотрит просьбу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина об УДО Происшествия

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин подал заявление о досрочном освобождении из мест лишения свободы, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

В настоящее время он отбывает 10-летний срок за получение взятки в форме услуги, а также за соучастие в похищении человека. На сегодняшний день Сорокин провел за решеткой почти восемь лет.

Рассмотрение ходатайства защиты о применении условно-досрочного освобождения назначено на середину октября. В рамках заседания суд намерен заслушать позицию потерпевшего по делу — Александра Новоселова.

В 2004 году Новоселов был насильно вывезен в лес сотрудниками уголовного розыска при участии тогда еще предпринимателя Сорокина. Эти действия проводились в рамках так называемого "оперативного эксперимента", который впоследствии суд признал противоправным.

Сообщается, что потерпевший уже направил в суд официальные возражения против досрочного освобождения бывшего мэра. По его мнению, Олег Сорокин не заслуживает УДО.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура вышла с иском в суд о взыскании с Олега Сорокина еще двух миллиардов рублей.