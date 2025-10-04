Более 270 частных домов в Нижегородской области строят по механизму эскроу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается активное применение механизма эскроу-счетов при возведении индивидуального жилья. По данным цифрового портала "строимдом.рф", в регионе заключено 272 договора строительного подряда на индивидуальные жилые дома с использованием эскроу. Из них 32 проекта уже завершены.

С 2024 года механизм, ранее применявшийся в сфере многоквартирного строительства, начал использоваться и при возведении частных домов.

Эскроу-счета обеспечивают защиту вложенных средств граждан на весь период строительства. Они исключают риск утраты средств в случае, если подрядчик не выполнит свои обязательства, и минимизируют вероятность незавершенного строительства.

Если ранее финансирование через эскроу активно применялось только в многоквартирных проектах, то теперь этот подход успешно адаптирован и для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на недавнее внедрение, механизм уже пользуется популярностью у жителей региона.

Принцип работы эскроу-счетов заключается в следующем: средства заказчика блокируются на специальном счете до момента завершения строительства, а подрядчик финансирует работы за счет собственных или заемных средств. Это создает сбалансированную систему гарантий для обеих сторон.

Главным преимуществом новой модели финансирования ИЖС становится надежная финансовая защита как для граждан, так и для строительных организаций.

