Эндокринолог Власова: гликемический индекс — не главный показатель пользы еды

05 октября 2025 16:28 Общество
Фото: pixabay.com

Нижегородский эндокринолог Вероника Власова развенчала популярное заблуждение о значении гликемического индекса продуктов. Ее мнение опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам врача, термин "гликемический индекс" нередко звучит в речи сторонников здорового образа жизни и фитнес-блогеров, но при этом его значение зачастую преувеличивают. Власова подчеркивает: ориентироваться только на этот показатель неправильно. На уровень сахара в крови влияют не только индекс, но и объем порции, сочетание продуктов и способ их термической обработки.

Специалист объяснила, что еда с высоким гликемическим индексом способна спровоцировать своеобразные "инсулиновые горки": после резкого повышения уровня сахара в крови поджелудочная железа выбрасывает большую дозу инсулина, и уровень глюкозы стремительно падает. В результате человек испытывает слабость, голод и тягу к сладкому. Если подобные колебания повторяются регулярно, это может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

При этом продукты с низким гликемическим индексом действительно полезнее, поскольку они не вызывают резких скачков сахара и дольше сохраняют чувство сытости. Однако, уточняет Власова, важно учитывать и количество съеденного.

"Размер порции имеет значение. Да, у арбуза высокий гликемический индекс, но в одном ломтике углеводов немного. А белки, жиры и клетчатка существенно замедляют усвоение сахара. Поэтому, если вы любите макароны, ешьте их с овощами и куриной грудкой – так гликемический ответ организма будет намного ниже", — советует эндокринолог.

Врач также поделилась практическими рекомендациями: запеченный картофель полезнее картофельного пюре, а макароны стоит готовить до состояния "аль денте" — при этом их гликемический индекс остается ниже.

Ранее диетолог Алла Поляшова рассказала нижегородцам о пользе куриного мяса. 

Теги:
Медицина и здоровье
