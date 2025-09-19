Диетолог рассказала нижегородцам о пользе куриного мяса Общество

Куриное мясо — один из самых популярных продуктов в рационе. Оно обладает высокой пищевой ценностью и подходит как детям, так и пожилым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. О его пользе и правилах приготовления рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Алла Поляшова, выступая на пресс-конференции в "АиФ-НН". Мероприятие посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам эксперта, курятина относится к диетическим лечебным и профилактическим продуктам. Она содержит в среднем 15-20 граммов белка на 100 граммов, при этом отличается низким содержанием жира и практически полным отсутствием углеводов.

"В курином мясе мало соединительной ткани, что облегчает пищеварение. Поэтому его рекомендуют при патологиях ЖКТ, когда необходимо снизить нагрузку на пищеварительную систему", — пояснила Поляшова.

Белок курицы содержит важные незаменимые аминокислоты: валин, лейцин, триптофан, аргинин, гистидин и таурин. Они способствуют росту мышечной ткани, улучшают сон, поддерживают иммунитет и участвуют в работе печени и обменных процессах. Минеральный состав куриного мяса включает кальций, фосфор, магний, железо, медь, цинк и селен. Из витаминов особенно ценны жирорастворимые витамины А и Е, а также витамины группы В.

"Курятина полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, для улучшения памяти и профилактики болезни Альцгеймера, а также при ожирении и для укрепления костно-мышечной системы. Таурин, например, входит в состав всех современных детских молочных смесей. А аргинин и гистидин необходимы детям для роста и работы генетического аппарата", — подчеркнула диетолог.

Говоря о способах приготовления, Поляшова рекомендовала исключить жарку и обязательно удалять кожу, где накапливаются вредные вещества. Предпочтение следует отдавать варке, тушению, запеканию и приготовлению супов на вторичном бульоне.

По ее словам, куриное мясо хорошо сочетается с большинством продуктов, включая овощи, фрукты, компоты, морсы и травяные чаи. Главное — не переедать и следить за разнообразием рациона.

Отвечая на вопрос о питании при снижении веса, Поляшова пояснила, что предпочтение стоит отдавать белому мясу. Однако полностью исключать красное мясо (например, бедро) не стоит, особенно при скрытой анемии.

"Если человек энергетически обесточен, а мы ещё уберём источник железа, то усугубим дефицит энергии. Поэтому акцент — на белое мясо, но красное тоже должно присутствовать в разумных количествах", — добавила эксперт.

