Жителей Нижегородской области пригласили на форум "Креативный код. Россия" Общество

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижегородской области пригласили принять участие в масштабном форуме "Креативный код. Россия" (16+), который впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 октября. Организаторы ожидают делегации со всей страны, включая представителей нижегородского региона.

Форум станет ключевой площадкой для обсуждения перспектив развития креативной экономики и выработки решений, направленных на достижение национальной цели — увеличения доли креативных индустрий в валовом внутреннем продукте до 6% к 2030 году.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, креативный сектор в России демонстрирует рост, опережающий темпы всей экономики в четыре раза. Однако, как отметила она, потенциал этой сферы по-прежнему не раскрыт полностью.

"Президент России обозначил стратегическую задачу — усилить вклад креативных индустрий в развитие национальной экономики. Для её реализации Минэкономразвития России ведёт системную работу: формирует современную нормативно-правовую базу, помогает регионам развивать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, внедряет инструменты, позволяющие предпринимателям реализовывать свои идеи. Форум "Креативный код. Россия" станет нашей главной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами", — подчеркнула Илюшникова.

Одним из центральных элементов культурной программы форума станет инсталляция в атриуме "Лахта Центра". Архитектурный проект разработал Сергей Мешалкин совместно со студентами и молодыми специалистами в рамках творческой лаборатории.

В деловой части форума запланировано участие представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупнейших компаний, госкорпораций и отраслевых объединений. На пленарной сессии выступят представители Минэкономразвития России, которые представят стратегию развития креативных индустрий.

Дискуссионная программа охватит 16 направлений креативной экономики: от народных художественных промыслов, ремёсел и искусства до моды, гастрономии, архитектуры, дизайна, видеоигр, кино, программного обеспечения, рекламы, медиа и исполнительского искусства.

Также в рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве между различными регионами и организациями. Участники обсудят лучшие региональные практики и обменяются опытом.

Экспертный блок будет представлен серией мероприятий для малого и среднего бизнеса. Организаторами выступят Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Фондом развития субъектов МСП города.

Все мероприятия форума бесплатны, однако для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте события.

Напомним, что число компаний в креативных сферах Выксы Нижегородской области выросло в 2,5 раза.