Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2025 13:46Почти 30 кг запрещенного зерна пытались ввезти в Нижегородскую область
06 октября 2025 13:15Три года в заточении: нижегородского моряка спасли из украинского плена
06 октября 2025 12:49Нижегородцам напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов
06 октября 2025 12:39Жителей Нижегородской области пригласили на форум "Креативный код. Россия"
06 октября 2025 12:286,4 тысячи человек с "серыми" зарплатами выявили в Нижегородской области
06 октября 2025 12:18Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года
06 октября 2025 12:10Вместе ради семьи: в Нижнем Новгороде учатся предотвращать социальное сиротство
06 октября 2025 11:50Проезды на Березовской и Клюева отремонтировали благодаря соцучастковым
06 октября 2025 11:24Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах
06 октября 2025 11:00Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир"
Общество

Жителей Нижегородской области пригласили на форум "Креативный код. Россия"

06 октября 2025 12:39 Общество
Жителей Нижегородской области пригласили на форум Креативный код. Россия

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижегородской области пригласили принять участие в масштабном форуме "Креативный код. Россия" (16+), который впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 октября. Организаторы ожидают делегации со всей страны, включая представителей нижегородского региона.

Форум станет ключевой площадкой для обсуждения перспектив развития креативной экономики и выработки решений, направленных на достижение национальной цели — увеличения доли креативных индустрий в валовом внутреннем продукте до 6% к 2030 году.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, креативный сектор в России демонстрирует рост, опережающий темпы всей экономики в четыре раза. Однако, как отметила она, потенциал этой сферы по-прежнему не раскрыт полностью.

"Президент России обозначил стратегическую задачу — усилить вклад креативных индустрий в развитие национальной экономики. Для её реализации Минэкономразвития России ведёт системную работу: формирует современную нормативно-правовую базу, помогает регионам развивать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, внедряет инструменты, позволяющие предпринимателям реализовывать свои идеи. Форум "Креативный код. Россия" станет нашей главной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами", — подчеркнула Илюшникова.

Одним из центральных элементов культурной программы форума станет инсталляция в атриуме "Лахта Центра". Архитектурный проект разработал Сергей Мешалкин совместно со студентами и молодыми специалистами в рамках творческой лаборатории.

В деловой части форума запланировано участие представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупнейших компаний, госкорпораций и отраслевых объединений. На пленарной сессии выступят представители Минэкономразвития России, которые представят стратегию развития креативных индустрий.

Дискуссионная программа охватит 16 направлений креативной экономики: от народных художественных промыслов, ремёсел и искусства до моды, гастрономии, архитектуры, дизайна, видеоигр, кино, программного обеспечения, рекламы, медиа и исполнительского искусства.

Также в рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве между различными регионами и организациями. Участники обсудят лучшие региональные практики и обменяются опытом.

Экспертный блок будет представлен серией мероприятий для малого и среднего бизнеса. Организаторами выступят Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Фондом развития субъектов МСП города.

Все мероприятия форума бесплатны, однако для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте события.

Напомним, что число компаний в креативных сферах Выксы Нижегородской области выросло в 2,5 раза.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Предприниматели Форум
Поделиться:
Новости по теме
30 июля 2025 15:32В Нижегородской области поддержали 121 социальный бизнес-проект на 29 млн рублей
27 июня 2025 16:48Нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России
26 июня 2025 18:03Перспективы развития НХП обсудили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных