Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов Спорт

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность возведения трамплинов К-95 и К-125, относящихся к объектам всероссийского значения. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

По словам представителей министерства спорта Нижегородской области, проект находится на стадии предварительной проработки, и для его реализации потребуется финансирование из федерального бюджета.

Трамплины К-95 и К-125 предназначены для прыжков на лыжах с трамплина и имеют статус спортивных сооружений высокого уровня. Как пояснили в министерстве, решение о строительстве таких объектов принимает Всероссийская федерация по прыжкам на лыжах с трамплина совместно с Минспорта России.

Ранее сообщалось, что в нижегородском минграде утвердили проект нового лыжного спортклуба в Кузнечихе.

Напомним также, что Нижегородской областной спортшколе олимпийского резерва присвоено имя легендарного лыжника Гария Напалкова.