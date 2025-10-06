Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Спорт
06 октября 2025 15:50Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов
06 октября 2025 15:36Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО
06 октября 2025 15:14ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион
05 октября 2025 20:43Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1
05 октября 2025 16:55ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ
05 октября 2025 16:40Премию за развитие корпоративного спорта запускают в Нижегородской области
04 октября 2025 15:27Два игрока "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
04 октября 2025 13:00Нижегородская "Норманочка" вничью сыграла с "ОрёлГУ-КПРФ"
03 октября 2025 22:48Нижегородское "Торпедо" не сумело отыграться и уступило "Северстали"
03 октября 2025 15:18Газон повторно проверят на домашнем стадионе "Пари НН"
Спорт

Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов

06 октября 2025 15:50 Спорт
Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность возведения трамплинов К-95 и К-125, относящихся к объектам всероссийского значения. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

По словам представителей министерства спорта Нижегородской области, проект находится на стадии предварительной проработки, и для его реализации потребуется финансирование из федерального бюджета.

Трамплины К-95 и К-125 предназначены для прыжков на лыжах с трамплина и имеют статус спортивных сооружений высокого уровня. Как пояснили в министерстве, решение о строительстве таких объектов принимает Всероссийская федерация по прыжкам на лыжах с трамплина совместно с Минспорта России.

Ранее сообщалось, что в нижегородском минграде утвердили проект нового лыжного спортклуба в Кузнечихе.

Напомним также, что Нижегородской областной спортшколе олимпийского резерва присвоено имя легендарного лыжника Гария Напалкова. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Лыжный спорт Строительство Трамплинный комплекс
