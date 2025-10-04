Два человека и ребенок пострадали в ДТП с полицейским авто на Бору Происшествия

Фото: "Твой Бор" / VK

В центре Бора произошло серьёзное ДТП с участием полицейского автомобиля, в котором пострадали два человека и ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

По предварительным данным, около трёх часов дня на перекрестке улиц Интернациональная и Нахимова служебная машина ехала с включенными мигалками и сиреной. В какой-то момент она столкнулась с отечественной легковушкой.

В результате удара полицейский автомобиль перевернулся. В легковой машине находились трое человек — водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют обстоятельства и причины ДТП.

