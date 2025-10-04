Два человека и ребенок пострадали в ДТП с полицейским авто на Бору

Фото:
В центре Бора произошло серьёзное ДТП с участием полицейского автомобиля, в котором пострадали два человека и ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
По предварительным данным, около трёх часов дня на перекрестке улиц Интернациональная и Нахимова служебная машина ехала с включенными мигалками и сиреной. В какой-то момент она столкнулась с отечественной легковушкой.
В результате удара полицейский автомобиль перевернулся. В легковой машине находились трое человек — водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют обстоятельства и причины ДТП.
Ранее сообщалось, что два человека погибли на нижегородских трассах 2 октября.
