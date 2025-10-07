Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

07 октября 2025 10:33 Происшествия
Губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке БПЛА

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке БПЛА. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале. 

По данным Минобороны, с 7 до 8 часов утра 7 октября ВСУ пытались атаковать регион шестью дронами. Но средства ПВО успешно их ликвидировали. 

Никитин уточнил, что в результате никто не пострадал. "Дополнительного ущерба не зафиксировано", - сказал он, имея в виду последствия ночной атаки. 

Как сообщалось ранее, за минувшую ночь в районе промзоны Дзержинска были уничтожены 30 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать. Однако при падении обломков пострадали несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Кроме того, обломки упали на территории завода. Но критических повреждений нет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных