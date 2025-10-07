Губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке БПЛА Происшествия

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке БПЛА. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, с 7 до 8 часов утра 7 октября ВСУ пытались атаковать регион шестью дронами. Но средства ПВО успешно их ликвидировали.

Никитин уточнил, что в результате никто не пострадал. "Дополнительного ущерба не зафиксировано", - сказал он, имея в виду последствия ночной атаки.

Как сообщалось ранее, за минувшую ночь в районе промзоны Дзержинска были уничтожены 30 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать. Однако при падении обломков пострадали несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Кроме того, обломки упали на территории завода. Но критических повреждений нет.