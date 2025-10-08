Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 октября 2025 13:53"Шашечки" на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя "Оки"
08 октября 2025 13:3919-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто
08 октября 2025 13:22Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому
08 октября 2025 12:1117-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном
08 октября 2025 11:43Нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма
08 октября 2025 09:08Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 08:29Роструд заинтересовался смертью известного шеф-повара в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 07:44Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник в Нижегородской области
07 октября 2025 16:53ДТП с автобусом в Балахне закончилось госпитализацией пассажиров
07 октября 2025 15:04Браконьера с тушами трех лосей поймали в Городецком округе
Происшествия

"Шашечки" на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя "Оки"

08 октября 2025 13:53 Происшествия
Шашечки на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя Оки

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности водителя легкового автомобиля, грубо нарушившего правила дорожного движения.

Инцидент произошёл в Приокском районе Нижнего Новгорода. В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автомобиля "ВАЗ 11113" ("Ока") с тонированными стёклами на высокой скорости маневрирует в плотном транспортном потоке по проспекту Гагарина. При этом он не использует сигналы поворота, создавая аварийные ситуации для других участников движения.

После публикации видеозаписи сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду установили личность нарушителя. Им оказался молодой человек 2005 года рождения.

В отношении водителя составлено сразу четыре административных протокола. Он привлечён к ответственности по следующим статьям КоАП РФ: часть 1 статьи 12.14 (нарушение правил маневрирования), часть 1 статьи 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки), а также часть 1 и часть 3.1 статьи 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена).

Ранее сообщалось, что ДТП с автобусом в Балахне Нижегородской области привело к госпитализации пассажиров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция МВД ПДД
Поделиться:
Новости по теме
04 октября 2025 17:28Два человека и ребенок пострадали в ДТП с полицейским авто на Бору
01 октября 2025 12:01Жуткое ДТП с погибшим в Сарове обернулось уголовным делом
28 сентября 2025 17:18Водитель сбил пожилую велосипедистку в Арзамасе: пострадавшая в больнице
28 сентября 2025 08:58Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных