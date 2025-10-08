"Шашечки" на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя "Оки"

Фото:
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности водителя легкового автомобиля, грубо нарушившего правила дорожного движения.
Инцидент произошёл в Приокском районе Нижнего Новгорода. В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автомобиля "ВАЗ 11113" ("Ока") с тонированными стёклами на высокой скорости маневрирует в плотном транспортном потоке по проспекту Гагарина. При этом он не использует сигналы поворота, создавая аварийные ситуации для других участников движения.
После публикации видеозаписи сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду установили личность нарушителя. Им оказался молодой человек 2005 года рождения.
В отношении водителя составлено сразу четыре административных протокола. Он привлечён к ответственности по следующим статьям КоАП РФ: часть 1 статьи 12.14 (нарушение правил маневрирования), часть 1 статьи 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки), а также часть 1 и часть 3.1 статьи 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена).
Ранее сообщалось, что ДТП с автобусом в Балахне Нижегородской области привело к госпитализации пассажиров.
